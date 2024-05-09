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Є пілоти, які завершують навчання на F-16 - Євлаш

Є пілоти, які завершують навчання на F-16 - Євлаш

Київ • УНН

 • 18137 перегляди

Деякі українські пілоти вже завершують навчання на американських літаках F-16. Коли винищувачі прибудуть в Україну, льотчики будуть готові до виконання завдань.

Є українські пілоти, які завершують своє навчання на винищувачах F-16. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Підготовка невпинна, цей процес постійно продовжується на різних рівнях і ми вже маємо пілотів, які безпосередньо завершують своє навчання на F-16. Як тільки це стане можливо F16 прибудуть в Україну. Звичайно, що ці пілоти вже будуть готові до виконання бойових завдань безпосередньо в українському небі,

- розповів Євлаш.

За його словами, українська сторона продовжує постійно підтримувати переговорний процес з міжнародними партнерами щодо винищувачів F-16.

Ми продовжуємо постійно підтримувати переговорний процес, в тому числі обговорюємо саме літаки, які потреби нам необхідні для виконання ефективно бойових завдань. Ми чекаємо на них, як найшвидше й звісно, як всі українці очікуємо, коли F-16 будуть майоріти в українському небі,

- сказав Євлаш.

Доповнення

Українські пілоти разом з інженерами продовжують постійну підготовку на F-16. За словами речника Повітряних сил Іллі Євлаша, цей процес йде невпинно.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що влітку цього року до України почнуть надходити перші винищувачі F-16. Спочатку Україна отримає літаки від Данії. Втім Київ до цього часу повинен підготувати інфраструктуру для винищувачів та забезпечити можливості для їх технічного обслуговування.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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