101-річна Марі-Рене Арну віддала свою спадщину у розмірі 409 тисяч євро для муніципалітету села, у якому вона ніколи не проживала. Про це повідомляє BILD, передає УНН.

Невелике село Шерре на заході Франції отримало несподівану спадщину у розмірі 409 тисяч євро від жінки, яку місцеві жителі ніколи не знали. Марі-Рене Арну померла у 2022 році у віці 101 року та заповіла муніципалітету весь свій стан. Гроші мають піти виключно на утримання місцевої церкви Сен-П'єр

За інформацією видання, для адміністрації села із населенням близько 540 осіб заповіт став повною несподіванкою.

Ми нічого не знали про цю жінку, крім того, що вона залишила заповіт на користь муніципалітету

Як пише видання, Арна дійсно не народилася в Шеррі і ніколи там не жила, проте її сім'я походила саме з цієї місцевості, а батька поховали на місцевому цвинтарі.

Він помер, коли доньці було лише два роки. За даними французьких ЗМІ, жінка була глибоко віруючою і хотіла таким чином зберегти пам'ять про батька та подбати про церкву його рідного села. Арну не мала дітей та працювала підприємницею у місті Анже. Після смерті жінки муніципалітету знадобилося близько чотирьох років, щоб перевірити юридичні та адміністративні обставини спадщини