Україна посіла шосте місце у змішаній естафеті Кубка світу з біатлону
Київ • УНН
Збірна України без штрафних кіл фінішувала шостою у Контіолахті, використавши п’ять запасних патронів. Перемогла Норвегія.
Збірна України з біатлону посіла 6 місце в класичній змішаній естафеті на першому етапі Кубку світу у фінському Контіолахті. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Федерації біатлону України.
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Згідно з повідомленням, Олена Городна, Христина Дмитренко, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний зуміли обійтися без штрафних кіл, при цьому використали 5 запасних патронів.
Олена Городна передала естафету десятою, Христина Дмитренко підняла команду на восьме місце, а Віталій Мандзин відіграв ще три позиції. Дмитро Підручний на заключному етапі втримав Україну в топ-6
Додамо, що виграла гонку збірна Норвегії, яка зуміла випередити Францію в боротьбі за перший щабель п'єдесталу. Трійку призерів замкнули німці.
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