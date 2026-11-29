Збірна України з біатлону посіла 6 місце в класичній змішаній естафеті на першому етапі Кубку світу у фінському Контіолахті. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Федерації біатлону України.

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Згідно з повідомленням, Олена Городна, Христина Дмитренко, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний зуміли обійтися без штрафних кіл, при цьому використали 5 запасних патронів.

Олена Городна передала естафету десятою, Христина Дмитренко підняла команду на восьме місце, а Віталій Мандзин відіграв ще три позиції. Дмитро Підручний на заключному етапі втримав Україну в топ-6 - йдеться у повідомленні.

Додамо, що виграла гонку збірна Норвегії, яка зуміла випередити Францію в боротьбі за перший щабель п'єдесталу. Трійку призерів замкнули німці.

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