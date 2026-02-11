Українська біатлоністка Меркушина розбила олімпійський подарунок у вигляді телефона
Київ • УНН
Українська біатлоністка, чемпіонка України з біатлону Олександра Меркушина розбила телефон після подарунку на Олімпійських Іграх-2026. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Меркушиної в Instagram.
Деталі
За декілька днів до того спортсменка демонструвала цей телефон на своїй сторінці в соцмережах.
Цей телефон я отримала як учасниця Олімпійських ігор. Це спеціальна олімпійська версія Samsung з унікальним дизайном
Згодом Олександра опублікувала сторіз з вже розбитим екраном телефону.
Підписники відреагували миттєво.
"Напав вовкулака", Відбилась телефоном від Людини-Павука?", "Був замість мішені", "Ритуал прощання зі старим телефоном?"
