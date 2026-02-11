Українська біатлоністка Меркушина розбила олімпійський подарунок у вигляді телефона

Фото: www.instagram.com/merkushyna.olks

Українська біатлоністка, чемпіонка України з біатлону Олександра Меркушина розбила телефон після подарунку на Олімпійських Іграх-2026. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Меркушиної в Instagram.

Деталі

За декілька днів до того спортсменка демонструвала цей телефон на своїй сторінці в соцмережах.

Цей телефон я отримала як учасниця Олімпійських ігор. Це спеціальна олімпійська версія Samsung з унікальним дизайном - йдеться в дописі.

Згодом Олександра опублікувала сторіз з вже розбитим екраном телефону.

Підписники відреагували миттєво.

"Напав вовкулака", Відбилась телефоном від Людини-Павука?", "Був замість мішені", "Ритуал прощання зі старим телефоном?" - такі були коментарі.

Нагадаємо

Наприкінці січня збірна України здобула першу золоту нагороду на чемпіонаті Європи-2026 з біатлону у норвезькому Шушені. Чемпіонкою континентальної першості в індивідуальній гонці серед жінок стала Анастасія Меркушина.