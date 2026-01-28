Україна відкрила лік медалям на Євро-2026: Меркушина виборола золото в біатлоні

Збірна України здобула першу золоту нагороду на чемпіонаті Європи-2026 з біатлону, що проходить у норвезькому Шушені. Чемпіонкою континентальної першості в індивідуальній гонці серед жінок стала Анастасія Меркушина, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Деталі

Українська біатлоністка провела гонку бездоганно на вогневих рубежах - усі чотири стрільби вона виконала без помилок, уникнувши штрафних хвилин. Окрім точної стрільби, Меркушина продемонструвала високий темп та увійшла до топ-15 за швидкострільністю.

До речі, у жіночій індивідуальній гонці Євро-2026 Україну представляли чотири спортсменки, хоча до попередньої заявки були включені шість біатлоністок. Ксенія Приходько та Тетяна Тарасюк не вийшли на старт, знявшись безпосередньо перед початком змагань.

До двадцятки найкращих змогла потрапити ще одна представниця України - Валерія Дмитренко. Вона припустилася однієї хиби на першій стрільбі лежачи, натомість три наступні вогневі рубежі пройшла без промахів і фінішувала на 19-ї позиції, поступившись лідерці більш ніж двома хвилинами.

Надія Бєлкіна завершила індивідуальну гонку на 31-му місці, маючи у своєму активі дві штрафні хвилини. Найменш вдалим виступ серед українок став для Лілії Стеблини — сім промахів на рубежах і 79-та позиція у підсумковому протоколі.

Чемпіонат Європи. Індивідуальна гонка (жінки):

1. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+0) 45:33.9

2. Самуела Комола (Італія, 0+0+0+1) +3.0

3. Вольдія Галмас-Полен (Франція, 0+1+1+0) +4.8

19. Валерія Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +2:26.5

31. Надія Бєлкіна (Україна, 1+0+1+0) +4:05.0

79. Лілія Стеблина (Україна, 2+3+1+1) +8:25.0

Світоліна розгромила Гауфф з США за 59 хвилин і вперше вийшла в півфінал Australian Open