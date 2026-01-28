Україна відкрила лік медалям на Євро-2026: Меркушина виборола золото в біатлоні

$42.960.17
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
15:18 • 9772 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
14:57 • 8574 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 20315 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 21595 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
28 січня, 10:05 • 26379 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
28 січня, 09:51 • 30506 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 28600 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
28 січня, 08:19 • 25815 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 28567 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
США заявили Україні, що вона повинна підписати мирну угоду з росією для отримання гарантій безпеки - Reuters28 січня, 07:53
Сійярто визнав, що Угорщина перепона для членства України у ЄС28 січня, 08:51
Сікорський закликав Маска обмежити Starlink для росіян: той вибухнув образами28 січня, 10:45
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59
Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: син акторки розкрив причину смерті зіркової матері12:30
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Іран
Китай
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Фільм

Україна відкрила лік медалям на Євро-2026: Меркушина виборола золото в біатлоні

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Анастасія Меркушина виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи-2026 з біатлону в Шушені, Норвегія, пройшовши індивідуальну гонку без промахів. Це перша нагорода України на цих змаганнях.

Україна відкрила лік медалям на Євро-2026: Меркушина виборола золото в біатлоні

Збірна України здобула першу золоту нагороду на чемпіонаті Європи-2026 з біатлону, що проходить у норвезькому Шушені. Чемпіонкою континентальної першості в індивідуальній гонці серед жінок стала Анастасія Меркушина, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Деталі

Українська біатлоністка провела гонку бездоганно на вогневих рубежах - усі чотири стрільби вона виконала без помилок, уникнувши штрафних хвилин. Окрім точної стрільби, Меркушина продемонструвала високий темп та увійшла до топ-15 за швидкострільністю.

До речі, у жіночій індивідуальній гонці Євро-2026 Україну представляли чотири спортсменки, хоча до попередньої заявки були включені шість біатлоністок. Ксенія Приходько та Тетяна Тарасюк не вийшли на старт, знявшись безпосередньо перед початком змагань.

До двадцятки найкращих змогла потрапити ще одна представниця України - Валерія Дмитренко. Вона припустилася однієї хиби на першій стрільбі лежачи, натомість три наступні вогневі рубежі пройшла без промахів і фінішувала на 19-ї позиції, поступившись лідерці більш ніж двома хвилинами.

Надія Бєлкіна завершила індивідуальну гонку на 31-му місці, маючи у своєму активі дві штрафні хвилини. Найменш вдалим виступ серед українок став для Лілії Стеблини — сім промахів на рубежах і 79-та позиція у підсумковому протоколі.

Чемпіонат Європи. Індивідуальна гонка (жінки):

1.    Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+0) 45:33.9

2.    Самуела Комола (Італія, 0+0+0+1) +3.0

3.    Вольдія Галмас-Полен (Франція, 0+1+1+0) +4.8

19. Валерія Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +2:26.5

31. Надія Бєлкіна (Україна, 1+0+1+0) +4:05.0

79. Лілія Стеблина (Україна, 2+3+1+1) +8:25.0

Світоліна розгромила Гауфф з США за 59 хвилин і вперше вийшла в півфінал Australian Open27.01.26, 13:18

Спорт
Золото
Франція
Норвегія
Італія
Україна