Світоліна розгромила Гауфф з США за 59 хвилин і вперше вийшла в півфінал Australian Open

Ексклюзив
10:00 • 7026 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 9324 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 12514 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 28495 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 75843 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 44872 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 48347 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40387 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 66040 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 30556 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 7036 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 38602 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 75846 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 66040 перегляди
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 70984 перегляди
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 21503 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 21133 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 21688 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 24531 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 43113 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
MIM-104 Patriot

Світоліна розгромила Гауфф з США за 59 хвилин і вперше вийшла в півфінал Australian Open

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Australian Open, розгромивши Коко Гауфф. Вона повернеться до топ-10 рейтингу PIF WTA вперше з жовтня 2021 року.

Світоліна розгромила Гауфф з США за 59 хвилин і вперше вийшла в півфінал Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна розгромила Коко Гауфф з США лише за три гейми в 59-хвилинному бліці, вийшовши до свого четвертого півфіналу турніру Великого шолома в кар'єрі та першого на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open). В результаті вона повернеться до топ-10 рейтингу PIF WTA вперше з жовтня 2021 року, повідомили у Жіночій тенісній асоціації, пише УНН.

Деталі

12-й сіяній ракетці світу Світоліній знадобилося лише 59 хвилин, щоб продовжити свою переможну серію до 10 матчів поспіль, перемігши 3-тю сіяну Коко Гауфф у чвертьфіналі Australian Open з рахунком 6:1, 6:2. Вона вийшла до свого четвертого півфіналу турніру Великого шолома в кар'єрі та першого на Відкритому чемпіонаті Австралії.

У вересні минулого року Світоліна достроково завершила сезон 2025 року, посилаючись на необхідність "відновитися та перезарядитися". 31-річна тенісистка стрімко увірвалася на корт після повернення. На початку року в Окленді вона здобула свій 19-й титул у кар'єрі, і зараз перебуває на третій за тривалістю переможній серії на рівні туру у своїй кар'єрі (У 2017 році вона виграла 15 матчів поспіль, а в 2025 році – 11 поспіль).

Світоліна програла лише один сет у 2026 році - Сонай Картал - у чвертьфіналі Окленда. Світоліна поступалася Картал з рахунком 5-3 у третьому сеті, перш ніж врятуватися з рахунком 6-4, 6-7(2), 7-6(5). Тепер, як вказано, їй гарантовано повернення до топ-10 рейтингу PIF WTA вперше з жовтня 2021 року, згідно з рейтингом, який буде опубліковано наступного понеділка.

"Непогано, зовсім непогано, - сказала Світоліна у своєму інтерв'ю на корті. -Я завжди мріяла повернутися до топ-10 після декретної відпустки, це завжди було моєю метою".

Перемога Світоліної над Гауфф – це її 24-та перемога над топ-5 у кар'єрі. Чотири з цих перемог були здобуті на турнірах Великого шолома, всі з моменту її повернення з декретної відпустки. Вона зрівняла рахунок у особистих зустрічах з Гауфф – 2-2, включаючи 2-0 на Відкритому чемпіонаті Австралії, перемігши американку з рахунком 6-4, 6-3 у другому раунді 2021 року. Дві перемоги Гауфф у серії відбулися у 2024 році, у фіналі Окленда та третьому раунді Відкритого чемпіонату США – обидві здобуті після програшу одного сету.

Українська спробує вийти у свій перший фінал Великого шолома проти сіяної №1 Аріни Сабаленки, яка також має 10-матчеву переможну серію та лідирує в їхніх особистих зустрічах з рахунком 5-1 (і 2-0 на відкритих кортах з твердим покриттям). Єдина перемога Світоліної в серії відбулася у півфіналі Страсбурга 2020 року; з того часу вона виграла лише один сет у чотирьох зустрічах із Сабаленкою. Попередні поразки Світоліної у півфіналах турнірів Великого шолома були від Сімони Галеп на Вімблдоні 2019 року, Серени Вільямс на Відкритому чемпіонаті США 2019 року та Маркети Вондроусової на Вімблдоні 2023 року.

Світоліна - друга українка, яка вийшла у півфінал Відкритого чемпіонату Австралії, після Даяни Ястремської у 2024 році. Якщо вона переможе Сабаленку, вона стане першою українкою, яка вийшла у фінал турнірів Великого шолома у Відкритій ері.

Українська тенісистка Світоліна виграла турнір WTA в Окленді11.01.26, 10:47 • 3891 перегляд

Юлія Шрамко

Спорт
Еліна Світоліна
Сполучені Штати Америки