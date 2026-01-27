Світоліна розгромила Гауфф з США за 59 хвилин і вперше вийшла в півфінал Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна розгромила Коко Гауфф з США лише за три гейми в 59-хвилинному бліці, вийшовши до свого четвертого півфіналу турніру Великого шолома в кар'єрі та першого на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open). В результаті вона повернеться до топ-10 рейтингу PIF WTA вперше з жовтня 2021 року, повідомили у Жіночій тенісній асоціації, пише УНН.

Деталі

12-й сіяній ракетці світу Світоліній знадобилося лише 59 хвилин, щоб продовжити свою переможну серію до 10 матчів поспіль, перемігши 3-тю сіяну Коко Гауфф у чвертьфіналі Australian Open з рахунком 6:1, 6:2. Вона вийшла до свого четвертого півфіналу турніру Великого шолома в кар'єрі та першого на Відкритому чемпіонаті Австралії.

У вересні минулого року Світоліна достроково завершила сезон 2025 року, посилаючись на необхідність "відновитися та перезарядитися". 31-річна тенісистка стрімко увірвалася на корт після повернення. На початку року в Окленді вона здобула свій 19-й титул у кар'єрі, і зараз перебуває на третій за тривалістю переможній серії на рівні туру у своїй кар'єрі (У 2017 році вона виграла 15 матчів поспіль, а в 2025 році – 11 поспіль).

Світоліна програла лише один сет у 2026 році - Сонай Картал - у чвертьфіналі Окленда. Світоліна поступалася Картал з рахунком 5-3 у третьому сеті, перш ніж врятуватися з рахунком 6-4, 6-7(2), 7-6(5). Тепер, як вказано, їй гарантовано повернення до топ-10 рейтингу PIF WTA вперше з жовтня 2021 року, згідно з рейтингом, який буде опубліковано наступного понеділка.

"Непогано, зовсім непогано, - сказала Світоліна у своєму інтерв'ю на корті. -Я завжди мріяла повернутися до топ-10 після декретної відпустки, це завжди було моєю метою".

Перемога Світоліної над Гауфф – це її 24-та перемога над топ-5 у кар'єрі. Чотири з цих перемог були здобуті на турнірах Великого шолома, всі з моменту її повернення з декретної відпустки. Вона зрівняла рахунок у особистих зустрічах з Гауфф – 2-2, включаючи 2-0 на Відкритому чемпіонаті Австралії, перемігши американку з рахунком 6-4, 6-3 у другому раунді 2021 року. Дві перемоги Гауфф у серії відбулися у 2024 році, у фіналі Окленда та третьому раунді Відкритого чемпіонату США – обидві здобуті після програшу одного сету.

Українська спробує вийти у свій перший фінал Великого шолома проти сіяної №1 Аріни Сабаленки, яка також має 10-матчеву переможну серію та лідирує в їхніх особистих зустрічах з рахунком 5-1 (і 2-0 на відкритих кортах з твердим покриттям). Єдина перемога Світоліної в серії відбулася у півфіналі Страсбурга 2020 року; з того часу вона виграла лише один сет у чотирьох зустрічах із Сабаленкою. Попередні поразки Світоліної у півфіналах турнірів Великого шолома були від Сімони Галеп на Вімблдоні 2019 року, Серени Вільямс на Відкритому чемпіонаті США 2019 року та Маркети Вондроусової на Вімблдоні 2023 року.

Світоліна - друга українка, яка вийшла у півфінал Відкритого чемпіонату Австралії, після Даяни Ястремської у 2024 році. Якщо вона переможе Сабаленку, вона стане першою українкою, яка вийшла у фінал турнірів Великого шолома у Відкритій ері.

