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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20829 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 138549 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 128912 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 126923 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129061 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193282 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76912 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164118 перегляди

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Еліна Світоліна

Українська тенісистка (1994 р.н.)
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Українські тенісистки вперше в історії вийшли у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до фінального етапу Кубка Біллі Джин Кінг. У вересні на українську дружину чекає Світовий фінал у Китаї.

Спорт • 12 квітня, 18:58 • 3053 перегляди

Світоліна здобула перемогу і вийшла до чвертьфіналу Australian Open: що чекає далі?

Еліна Світоліна перемогла Вероніку Кудерметову у матчі 1/8 фіналу Australian Open з рахунком 6:4, 6:1. Українська тенісистка втретє у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру та зіграє з переможницею матчу Кіз-Рибакіна.

Спорт • 20 січня, 02:48 • 32424 перегляди

Світоліна виграла 100-й матч у кар'єрі на рівні Грендслем

Еліна Світоліна перемогла американку Керолайн Доулгайд у другому колі Australian Open з рахунком 6:1, 6:4. Даяна Ястремська також пройшла до третього кола турніру, перемігши Данку Ковинич.

Спорт • 16 січня, 09:19 • 26724 перегляди

Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі

Нова пошта запустила проєкт "Грай за Україну" з амбасадоркою Еліною Світоліною для об'єднання українців. Учасники діляться особистими історіями перемог та отримують лімітований м'яч з автографом тенісистки.

Суспільство • 5 грудня, 07:15 • 41289 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 31 липня

31 липня українці виступлять у стрільбі, стрибках у воду, веслуванні, плаванні, гімнастиці, тенісі та боксі. Напередодні збірна здобула успіхи у тенісі та боксі, але завершила виступи у футболі.

Спорт • 31 липня, 05:59 • 15924 перегляди

Олімпіада-2024: тенісистка Костюк змогла пробитись в 1/4 фіналу, а Світоліна вилетіла

Еліна Світоліна програла в 1/8 фіналу Олімпіади-2024 чешці Барборі Крейчиковій. Марта Костюк здобула перемогу над Марією Саккарі та вийшла до чвертьфіналу олімпійського турніру.

Спорт • 30 липня, 16:45 • 22067 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 30 липня

Українські спортсмени змагатимуться у 9 видах спорту на Олімпіаді в Парижі 30 липня. Ольга Харлан здобула бронзову медаль з фехтування 29 липня, відкривши лік нагородам збірної України.

Спорт • 30 липня, 06:29 • 17948 перегляди

Еліна Світоліна перемагає Пегулу на Олімпіаді-2024 і виходить у наступний раунд

Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над Джессікою Пегулою з рахунком 2:1 у другому раунді тенісного турніру Олімпіади-2024. У наступному раунді українка зустрінеться з чемпіонкою Вімблдону 2024 Барборою Крейчиковою.

Спорт • 29 липня, 21:43 • 21475 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 29 липня

29 липня українські олімпійці змагатимуться в 11 видах спорту на Іграх у Парижі. Медалі розіграють у фехтуванні, дзюдо, стрибках у воду, велоспорті та спортивній гімнастиці.

Спорт • 29 липня, 05:49 • 17202 перегляди

Олімпіада-2024: Марта Костюк виграла дебютний матч

Українська тенісистка Марта Костюк виграла свій дебютний матч на Олімпійських іграх, обігравши новозеландку Лулу Сун. У наступному раунді Костюк зустрінеться з переможницею матчу між Кларою Бюрель та Катеріною Сіняковою.

Спорт • 28 липня, 15:23 • 23981 перегляди

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула першу перемогу на Олімпіаді

Українська тенісистка Еліна Світоліна розгромила японку Моюку Учудзіму в першому раунді Олімпіади-2024. Матч завершився з рахунком 6:2, 6:1 на користь Світоліної за 62 хвилини.

Спорт • 28 липня, 12:48 • 24548 перегляди

У другий день Олімпіади-2024 українські спортсмени змагатимуться у 10 видах спорту

У другий день Олімпіади-2024 у Парижі українські атлети виступлять у 10 дисциплінах. Серед них - гімнастика, дзюдо, стрільба, теніс, плавання та інші види спорту.

Спорт • 28 липня, 06:38 • 24773 перегляди

У Парижі стартувала церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024

Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 вперше пройшла на воді - річці Сені в Парижі. У параді довжиною 6 км взяли участь понад 10 тисяч спортсменів із 206 країн.

Події • 26 липня, 18:28 • 23346 перегляди

Олімпіада-2024 офіційно стартує у Парижі: скільки спортсменів представлять Україну, хто прапороносці та які новинки

140 українських спортсменів змагатимуться на Олімпіаді-2024 під гаслом 'Воля до Перемоги'. Церемонія відкриття пройде на човнах по Сені, а в Парижі вперше працюватиме український дім 'Volia Space'.

Спорт • 26 липня, 13:18 • 17430 перегляди

Романчук і Світоліна понесуть прапор України на відкритті Олімпіади-2024

Призери попередніх Ігор Михайло Романчук та Еліна Світоліна будуть прапороносцями збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 у Парижі. Церемонія відбудеться 26 липня о 21:00 за київським часом.

Спорт • 25 липня, 20:43 • 21618 перегляди

Прапор України на відкритті Олімпіади-2024 нестиме тенісистка Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна буде прапороносцем на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Церемонія відбудеться 26 липня о 20:30, Світоліна стане третьою українкою, якій довірено цю почесну місію.

Спорт • 25 липня, 12:03 • 17276 перегляди