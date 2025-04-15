Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до фінального етапу Кубка Біллі Джин Кінг. У вересні на українську дружину чекає Світовий фінал у Китаї.
Еліна Світоліна перемогла Вероніку Кудерметову у матчі 1/8 фіналу Australian Open з рахунком 6:4, 6:1. Українська тенісистка втретє у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру та зіграє з переможницею матчу Кіз-Рибакіна.
Еліна Світоліна перемогла американку Керолайн Доулгайд у другому колі Australian Open з рахунком 6:1, 6:4. Даяна Ястремська також пройшла до третього кола турніру, перемігши Данку Ковинич.
Нова пошта запустила проєкт "Грай за Україну" з амбасадоркою Еліною Світоліною для об'єднання українців. Учасники діляться особистими історіями перемог та отримують лімітований м'яч з автографом тенісистки.
31 липня українці виступлять у стрільбі, стрибках у воду, веслуванні, плаванні, гімнастиці, тенісі та боксі. Напередодні збірна здобула успіхи у тенісі та боксі, але завершила виступи у футболі.
Еліна Світоліна програла в 1/8 фіналу Олімпіади-2024 чешці Барборі Крейчиковій. Марта Костюк здобула перемогу над Марією Саккарі та вийшла до чвертьфіналу олімпійського турніру.
Українські спортсмени змагатимуться у 9 видах спорту на Олімпіаді в Парижі 30 липня. Ольга Харлан здобула бронзову медаль з фехтування 29 липня, відкривши лік нагородам збірної України.
Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над Джессікою Пегулою з рахунком 2:1 у другому раунді тенісного турніру Олімпіади-2024. У наступному раунді українка зустрінеться з чемпіонкою Вімблдону 2024 Барборою Крейчиковою.
29 липня українські олімпійці змагатимуться в 11 видах спорту на Іграх у Парижі. Медалі розіграють у фехтуванні, дзюдо, стрибках у воду, велоспорті та спортивній гімнастиці.
Українська тенісистка Марта Костюк виграла свій дебютний матч на Олімпійських іграх, обігравши новозеландку Лулу Сун. У наступному раунді Костюк зустрінеться з переможницею матчу між Кларою Бюрель та Катеріною Сіняковою.
Українська тенісистка Еліна Світоліна розгромила японку Моюку Учудзіму в першому раунді Олімпіади-2024. Матч завершився з рахунком 6:2, 6:1 на користь Світоліної за 62 хвилини.
У другий день Олімпіади-2024 у Парижі українські атлети виступлять у 10 дисциплінах. Серед них - гімнастика, дзюдо, стрільба, теніс, плавання та інші види спорту.
Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 вперше пройшла на воді - річці Сені в Парижі. У параді довжиною 6 км взяли участь понад 10 тисяч спортсменів із 206 країн.
140 українських спортсменів змагатимуться на Олімпіаді-2024 під гаслом 'Воля до Перемоги'. Церемонія відкриття пройде на човнах по Сені, а в Парижі вперше працюватиме український дім 'Volia Space'.
Призери попередніх Ігор Михайло Романчук та Еліна Світоліна будуть прапороносцями збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 у Парижі. Церемонія відбудеться 26 липня о 21:00 за київським часом.
Українська тенісистка Еліна Світоліна буде прапороносцем на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Церемонія відбудеться 26 липня о 20:30, Світоліна стане третьою українкою, якій довірено цю почесну місію.