Еліна Світоліна

У другий день Олімпіади-2024 українські спортсмени змагатимуться у 10 видах спорту

У другий день Олімпіади-2024 у Парижі українські атлети виступлять у 10 дисциплінах. Серед них - гімнастика, дзюдо, стрільба, теніс, плавання та інші види спорту.