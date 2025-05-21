Вімблдон-2025: до списку учасниць потрапили п’ятеро українських тенісисток
Київ • УНН
Організатори Вімблдону-2025 оголосили список учасниць, до якого увійшли п’ять українок: Світоліна, Костюк, Ястремська, Калініна та Стародубцева. Турнір пройде з 30 червня до 13 липня.
Організатори трав'яного "мейджору" опублікували список учасниць цьогорічного турніру з тенісу, в якому візьмуть участь п’ятеро українок. Про це повідомляє BTU, передає УНН.
В оприлюдненому списку учасниць є такі прізвища українських спортсменок:
- Еліна Світоліна;
- Марта Костюк;
- Даяна Ястремська;
- Ангеліна Калініна;
- Юлія Стародубцева
Усі вони гарантували свій виступ в основній сітці Вімблдону.
Завдяки "захищеному рейтингу" в основі змагань виступлять Сорана Кирстя (Румунія), Чжу Лінь (Китай), Анастасія Севастова (Латвія), Кеті Макнеллі (США) та Яніна Вікмайєр (Бельгія)
Цьогоріч Вімблдонський чемпіонат відбудеться з 30 червня до 13 липня.
Нагадаємо
Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла турнір WTA 250 у Руані, здобувши перший титул за два роки та 18-й у кар'єрі. У фіналі вона перемогла сербку Ольгу Данілович з рахунком 6:4, 7:6(10:8).