Вімблдон-2025: до списку учасниць потрапили п’ятеро українських тенісисток

Організатори трав'яного "мейджору" опублікували список учасниць цьогорічного турніру з тенісу, в якому візьмуть участь п’ятеро українок. Про це повідомляє BTU, передає УНН.

В оприлюдненому списку учасниць є такі прізвища українських спортсменок:

Еліна Світоліна;

Марта Костюк;

Даяна Ястремська;

Ангеліна Калініна;

Юлія Стародубцева

Усі вони гарантували свій виступ в основній сітці Вімблдону.

Завдяки "захищеному рейтингу" в основі змагань виступлять Сорана Кирстя (Румунія), Чжу Лінь (Китай), Анастасія Севастова (Латвія), Кеті Макнеллі (США) та Яніна Вікмайєр (Бельгія) - зазначають організатори.

Цьогоріч Вімблдонський чемпіонат відбудеться з 30 червня до 13 липня.

Нагадаємо

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла турнір WTA 250 у Руані, здобувши перший титул за два роки та 18-й у кар'єрі. У фіналі вона перемогла сербку Ольгу Данілович з рахунком 6:4, 7:6(10:8).