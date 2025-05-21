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Вімблдон-2025: до списку учасниць потрапили п’ятеро українських тенісисток

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Організатори Вімблдону-2025 оголосили список учасниць, до якого увійшли п’ять українок: Світоліна, Костюк, Ястремська, Калініна та Стародубцева. Турнір пройде з 30 червня до 13 липня.

Вімблдон-2025: до списку учасниць потрапили п’ятеро українських тенісисток

Організатори трав'яного "мейджору" опублікували список учасниць цьогорічного турніру з тенісу, в якому візьмуть участь п’ятеро українок. Про це повідомляє BTU, передає УНН.  

В оприлюдненому списку учасниць є такі прізвища українських спортсменок: 

  • Еліна Світоліна;
    • Марта Костюк;
      • Даяна Ястремська;
        • Ангеліна Калініна;
          • Юлія Стародубцева

            Усі вони гарантували свій виступ в основній сітці Вімблдону.

            Завдяки "захищеному рейтингу" в основі змагань виступлять Сорана Кирстя (Румунія), Чжу Лінь (Китай), Анастасія Севастова (Латвія), Кеті Макнеллі (США) та Яніна Вікмайєр (Бельгія)

            - зазначають організатори. 

            Цьогоріч Вімблдонський чемпіонат відбудеться з 30 червня до 13 липня.

            Нагадаємо

            Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла турнір WTA 250 у Руані, здобувши перший титул за два роки та 18-й у кар'єрі. У фіналі вона перемогла сербку Ольгу Данілович з рахунком 6:4, 7:6(10:8). 

            Яна Соколівська

            Яна Соколівська

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