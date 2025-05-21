Уимблдон-2025: в список участниц попали пять украинских теннисисток

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
Эксклюзив
11:37 • 11387 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
09:43 • 28286 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
09:21 • 38976 просмотра

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 48865 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 127305 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 81009 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 120407 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 236626 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 87176 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 201973 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.8м/с
29%
747мм
Популярные новости

россияне под утро массированно атаковали Сумы "шахедами": последствия ударов

21 мая, 02:49 • 58191 просмотра

Дроны атаковали российские предприятия ОПК ночью: детали

21 мая, 06:43 • 52228 просмотра

"Сами разбирайтесь": NYT выяснила, что Трамп сказал Зеленскому после звонка путину

07:01 • 79593 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

07:20 • 76517 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

08:52 • 36915 просмотра
публикации

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 127335 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 146704 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 236644 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 201991 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 265619 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Урсула фон дер Ляйен

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Харьковская область

Польша

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

08:52 • 37761 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

07:20 • 77324 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 146611 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 109888 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 103481 просмотра
Актуальное

FAB-250

Эль-Паис

9К720 Искандер

Х-47М2 "Кинжал"

YouTube

Уимблдон-2025: в список участниц попали пять украинских теннисисток

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Организаторы Уимблдона-2025 объявили список участниц, в который вошли пять украинок: Свитолина, Костюк, Ястремская, Калинина и Стародубцева. Турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.

Уимблдон-2025: в список участниц попали пять украинских теннисисток

Организаторы травяного "мэйджора" опубликовали список участниц нынешнего турнира по теннису, в котором примут участие пять украинок. Об этом сообщает BTU, передает УНН.  

В обнародованном списке участниц есть такие фамилии украинских спортсменок: 

  • Элина Свитолина;
    • Марта Костюк;
      • Даяна Ястремская;
        • Ангелина Калинина;
          • Юлия Стародубцева

            Все они гарантировали свое выступление в основной сетке Уимблдона.

            Благодаря "защищенному рейтингу" в основе соревнований выступят Сорана Кирстя (Румыния), Чжу Линь (Китай), Анастасия Севастова (Латвия), Кэти Макнелли (США) и Янина Викмайер (Бельгия)

            - отмечают организаторы. 

            В этом году Уимблдонский чемпионат состоится с 30 июня по 13 июля.

            Напомним

            Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир WTA 250 в Руане, завоевав первый титул за два года и 18-й в карьере. В финале она победила сербку Ольгу Данилович со счетом 6:4, 7:6(10:8). 

            Яна Соколовская

            Яна Соколовская

            спорт
            Элина Свитолина
            Латвия
            Сербия
            Бельгия
            Румыния
            Китай
            Соединенные Штаты
            Brent
            $65.89
            Bitcoin
            $106,555.40
            S&P 500
            $5,921.91
            Tesla
            $345.63
            Газ TTF
            $37.63
            Золото
            $3,313.71
            Ethereum
            $2,535.10