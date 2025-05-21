Уимблдон-2025: в список участниц попали пять украинских теннисисток
Киев • УНН
Организаторы Уимблдона-2025 объявили список участниц, в который вошли пять украинок: Свитолина, Костюк, Ястремская, Калинина и Стародубцева. Турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.
Организаторы травяного "мэйджора" опубликовали список участниц нынешнего турнира по теннису, в котором примут участие пять украинок. Об этом сообщает BTU, передает УНН.
В обнародованном списке участниц есть такие фамилии украинских спортсменок:
- Элина Свитолина;
- Марта Костюк;
- Даяна Ястремская;
- Ангелина Калинина;
- Юлия Стародубцева
Все они гарантировали свое выступление в основной сетке Уимблдона.
Благодаря "защищенному рейтингу" в основе соревнований выступят Сорана Кирстя (Румыния), Чжу Линь (Китай), Анастасия Севастова (Латвия), Кэти Макнелли (США) и Янина Викмайер (Бельгия)
В этом году Уимблдонский чемпионат состоится с 30 июня по 13 июля.
Напомним
Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир WTA 250 в Руане, завоевав первый титул за два года и 18-й в карьере. В финале она победила сербку Ольгу Данилович со счетом 6:4, 7:6(10:8).