Уимблдон-2025: в список участниц попали пять украинских теннисисток

Организаторы травяного "мэйджора" опубликовали список участниц нынешнего турнира по теннису, в котором примут участие пять украинок. Об этом сообщает BTU, передает УНН.

В обнародованном списке участниц есть такие фамилии украинских спортсменок:

Элина Свитолина;

Марта Костюк;

Даяна Ястремская;

Ангелина Калинина;

Юлия Стародубцева

Все они гарантировали свое выступление в основной сетке Уимблдона.

Благодаря "защищенному рейтингу" в основе соревнований выступят Сорана Кирстя (Румыния), Чжу Линь (Китай), Анастасия Севастова (Латвия), Кэти Макнелли (США) и Янина Викмайер (Бельгия) - отмечают организаторы.

В этом году Уимблдонский чемпионат состоится с 30 июня по 13 июля.

Напомним

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла турнир WTA 250 в Руане, завоевав первый титул за два года и 18-й в карьере. В финале она победила сербку Ольгу Данилович со счетом 6:4, 7:6(10:8).