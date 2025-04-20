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На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
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Перший трофей за два роки: Світоліна виграла тенісний турнір в Руані

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла турнір WTA 250 у Руані, здобувши перший титул за два роки та 18-й у кар'єрі. У фіналі вона перемогла сербку Ольгу Данілович з рахунком 6:4, 7:6(10:8).

Перший трофей за два роки: Світоліна виграла тенісний турнір в Руані

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла у неділю турнір WTA 250 у французькому місті Руан. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Деталі

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею грунтового турніру серії WTA 250, що проходив у французькому Руані.

На шляху до тріумфу Еліна не програла жодного сету й переграла чотирьох суперниць, зокрема співвітчизницю Ангеліну Калініну.

У фіналі українка зійшлася з сербкою Ольгою Данілович і в наднапруженому матчі здобула перемогу - 6:4, 7:6(10:8)!

Це перший титул Еліни за два сезони та 18-й у кар'єрі — попередню перемогу вона святкувала у 2023 році в Страсбурзі

- йдеться у повідомленні.

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Ольга Розгон

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