Тенісистка Гаррієт Дарт вимагала дезодорант для суперниці, від якої "дуже пахне": згодом спортсменка вибачилась за коментар

Французька тенісистка Лоїс Буассон відповіла на заяву Гаррієт Дарт постом у соціальних мережах. Передає УНН із посиланням на The Guardian і The Tennis Letter.

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Молода зірка тенісу з Лондона Гаррієт Дарт викликала фурор на ґрунтовому турнірі WTA в Руані, Франція. Під час матчу першого раунду Дарт попросила суддю на вишці сказати своїй французькій суперниці Лоїс Буассон використовувати дезодорант під час матчу, заявивши, що "від неї дуже погано пахне". Дарт програла Буассон 6:0, 6:3.



Заява Дарта швидко поширилася в соціальних мережах і викликала різку критику.

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Після матчу 110-та ракетка світу відреагувала із заявою в Instagram, в якій пояснила, що це був спонтанний коментар, про який вона "дуже шкодує".

Я хочу вибачитися за те, що я сказала сьогодні на корті. Це був різкий коментар, про який я щиро шкодую - написала Дарт.

Під час інциденту Буассон була занадто далеко, щоб почути коментарі Дарт, але пізніше француженка прокоментувала інцидент.

У своїй історії в Instagram вона опублікувала відредаговану фотографію, на якій вона тримає дезодорант Dove, і позначила цей бренд засобів особистої гігієни, сказавши, що їм "очевидно, потрібна колаборація".

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