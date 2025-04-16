Теннисистка Гарриет Дарт потребовала дезодорант для соперницы, от которой "очень пахнет": впоследствии спортсменка извинилась за комментарий

Французская теннисистка Лоис Буассон ответила на заявление Гарриет Дарт постом в социальных сетях. Передает УНН со ссылкой на The Guardian и The Tennis Letter.

Молодая звезда тенниса из Лондона Гарриет Дарт вызвала фурор на грунтовом турнире WTA в Руане, Франция. Во время матча первого раунда Дарт попросила судью на вышке сказать своей французской сопернице Лоис Буассон использовать дезодорант во время матча, заявив, что "от нее очень плохо пахнет". Дарт проиграла Буассон 6:0, 6:3.



Заявление Дарта быстро распространилось в социальных сетях и вызвало резкую критику.

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После матча 110-я ракетка мира отреагировала с заявлением в Instagram, в котором объяснила, что это был спонтанный комментарий, о котором она "очень сожалеет".

Я хочу извиниться за то, что я сказала сегодня на корте. Это был резкий комментарий, о котором я искренне сожалею