Теннисистка Гарриет Дарт потребовала дезодорант для соперницы, от которой "очень пахнет": впоследствии спортсменка извинилась за комментарий
Киев • УНН
Гарриет Дарт попросила судью сказать Лоис Буассон использовать дезодорант. После критики Дарт извинилась, а Буассон пошутила о коллаборации с Dove.
Французская теннисистка Лоис Буассон ответила на заявление Гарриет Дарт постом в социальных сетях. Передает УНН со ссылкой на The Guardian и The Tennis Letter.
Детали
Молодая звезда тенниса из Лондона Гарриет Дарт вызвала фурор на грунтовом турнире WTA в Руане, Франция. Во время матча первого раунда Дарт попросила судью на вышке сказать своей французской сопернице Лоис Буассон использовать дезодорант во время матча, заявив, что "от нее очень плохо пахнет". Дарт проиграла Буассон 6:0, 6:3.
Заявление Дарта быстро распространилось в социальных сетях и вызвало резкую критику.
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После матча 110-я ракетка мира отреагировала с заявлением в Instagram, в котором объяснила, что это был спонтанный комментарий, о котором она "очень сожалеет".
Я хочу извиниться за то, что я сказала сегодня на корте. Это был резкий комментарий, о котором я искренне сожалею
Во время инцидента Буассон была слишком далеко, чтобы услышать комментарии Дарт, но позже француженка прокомментировала инцидент.
В своей истории в Instagram она опубликовала отредактированную фотографию, на которой она держит дезодорант Dove, и отметила этот бренд средств личной гигиены, сказав, что им "очевидно, нужна коллаборация".
Напомним
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