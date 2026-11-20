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Армия рф атаковала Кривой Рог, по меньшей мере восемь человек пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате вражеского удара по Кривому Рогу. В городе повреждены ресторан, гаражи и автомобили - сообщил Ганжа.

По его словам, на месте работают все службы.

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Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что "россияне ударили баллистикой по центру города, рядом с жилыми домами, рестораном, есть раненые, последствия выясняются".

Вечер пятницы, людное место. Армия рф — мерзавцы, нелюди, террористы. Других слов нет - резюмировал Лукашук.

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