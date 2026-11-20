Враг ударил баллистикой по центру Кривого Рога: пострадали по меньшей мере 8 человек
Киев • УНН
Российская армия нанесла баллистический удар по центру Кривого Рога. Повреждены ресторан, гаражи и автомобили, на месте работают службы.
Армия рф атаковала Кривой Рог, по меньшей мере восемь человек пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
По меньшей мере восемь человек пострадали в результате вражеского удара по Кривому Рогу. В городе повреждены ресторан, гаражи и автомобили
По его словам, на месте работают все службы.
Добавим
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что "россияне ударили баллистикой по центру города, рядом с жилыми домами, рестораном, есть раненые, последствия выясняются".
Вечер пятницы, людное место. Армия рф — мерзавцы, нелюди, террористы. Других слов нет
Зеленский: атака рф стала одной из самых массированных с особенно подлой тактикой20.11.26, 12:57 • 23455 просмотров