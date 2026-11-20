Французская полиция расследует обвинения в том, что актёр Жерар Депардьё и писатель Мишель Уэльбек совершили групповое изнасилование и напали на женщину во время съёмок фильма в 2018 году, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

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Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в декабре 2018 года во время съёмок картины "Талассо" (Thalasso). В этом фильме Депардьё и Уэльбек играют самих себя: они встречаются в оздоровительном спа-центре и ведут длительные философские разговоры, одетые в белые банные халаты.

В пятницу два источника, знакомых с ходом дела, подтвердили агентству AFP, что полиция проводит расследование.

На этой неделе издание Mediapart сообщило, что актриса, фигурирующая под псевдонимом Александра, подала заявление в полицию в 2025 году.

Александра — актриса и танцовщица из Восточной Европы, которой на тот момент было 32 года и которая работала во Франции, — рассказала Mediapart, что подверглась нападению со стороны Депардьё и Уэльбека. По её словам, во время съёмок одной из сцен они прижали её к поверхности, пока работали камеры.

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Как пишет Mediapart, Александра описала своё состояние как "полное оцепенение и отстранённость". В заявлении в полицию она упомянула о "глубоком унижении" и "невыразимом стыде".

По сообщению AFP, режиссёра фильма Гийома Никлу также обвиняют в соучастии в сексуальном насилии.

Никлу заявил изданию Mediapart, что во время съёмок "не заметил никакого принуждения", однако "извинился" перед Александрой.

Адвокаты Александры не ответили на запрос издания The Guardian о комментарии. Адвокаты Депардьё также не ответили на запрос. The Guardian обратилось к издателям Мишеля Уэльбека, но ответа не получило.

Добавим

На этой неделе 77-летний Депардьё отозвал апелляцию на приговор 2025 года, согласно которому его признали виновным в сексуальном насилии в отношении двух женщин на съёмочной площадке другого фильма в 2021 году, а также извинился перед ними. В прошлом году в ходе судебного процесса Депардьё признали виновным в сексуальном насилии в отношении 55-летней декораторши и 35-летней помощницы режиссёра. Это произошло в сентябре 2021 года в Париже, во время съёмок художественного фильма "Зелёные ставни" (Les Volets Verts). Назначенное ему условное наказание остаётся в силе, а его имя внесено во французский реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.

После того как на этой неделе Депардьё извинился, помощница режиссёра, ставшая жертвой его действий, заявила: "Кинематографический монстр пал".

Приговор, вынесенный Депардьё в прошлом году, стал переломным моментом для движения #MeToo во Франции. Он оказался самой известной фигурой во французском кино, осуждённой за сексуальное насилие, — на фоне многолетней критики того, что во Франции неохотно относятся к заявлениям женщин о домогательствах и не воспринимают их всерьёз.

Депардьё также подал апелляцию на решение, согласно которому он должен предстать перед судом по обвинениям в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении актрисы Шарлотты Арнуль. Этот инцидент, согласно версии следствия, произошёл в 2018 году в парижской квартире актёра. В этом месяце апелляционный суд должен решить, удовлетворить ли жалобу Депардьё или позволить судебному процессу начаться в следующем году.

Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии: детали дела

В открытом письме изданию Le Figaro, опубликованном в октябре 2023 года, Депардьё отверг все обвинения, заявив, что любые контакты с Арнуль происходили по взаимному согласию. "Я никогда, ни разу не применял насилие к женщине", — написал он.

В отношении 70-летнего Мишеля Уэльбека — одного из наиболее переводимых французских писателей — также ведётся расследование. Его подозревают в подстрекательстве к дискриминации из-за высказанных им в 2022 году заявлений о мусульманах.