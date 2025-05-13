Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии: детали дела

Французский суд признал актера Жерара Депардье виновным в сексуальном насилии. Об этом сообщает France 24, передает УНН.

Детали

Актера признали виновным в совершении сексуального насилия против одной из женщин. Также его обвиняют в сексуальном насилии в отношении двух женщин во время съемок фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Он получил 18 месяцев лишения свободы условно.

Сам Депардье вину не признавал.

Это первое дело против Депардье, дошедшее до суда. Также сообщается, что еще около 20 женщин обвинили его в аналогичных преступлениях.

Прокуроры просили приговорить 76-летнего Депардье к полутора годам тюрьмы, а также к уплате штрафа в размере 20 тысяч евро.

Справка

Жерар Депардье - один из самых популярных французских актеров, снявшийся в более чем 200 фильмах, при этом диапазон его ролей огромен. Одна из известных ролей - вымышленный галльский воин Обеликс, который упал в чан с волшебным зельем, когда еще был ребенком. С тех пор он получил невероятную силу.

Контекст

Ранее УНН писал, что французского актера Жерара Депардье будут судить по обвинению в сексуальных домогательствах к двум женщинам во время съемок в 2021 году. В общей сложности более 20 женщин обвиняют актера в насилии.

Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро, если его признают виновным. В свое оправдание Депардье сказал, что у него "русская натура", поэтому его поведение иногда воспринимается как хамское.

Напомним

Андрей Билоус, которого обвиняли в домогательствах, возвращается к работе в Молодом театре. Ранее он был отстранен, а полиция начала уголовное производство по статье "сексуальное насилие".