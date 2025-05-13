Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии: детали дела

$41.540.01
46.160.59
ukenru
Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования
08:36 • 6894 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

07:44 • 8968 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

05:20 • 38170 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

05:00 • 49986 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 60008 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 54527 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 57574 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

12 мая, 15:00 • 93280 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 14:27 • 93565 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

Эксклюзив
12 мая, 13:28 • 37230 просмотра

“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4м/с
56%
747мм
Популярные новости

ISW: кремль милитаризирует оккупированные территории Украины, комплектуя местную власть ветеранами "сво"

13 мая, 00:27 • 22081 просмотра

"россия должна сделать это без промедления": страны группы Веймар+ обнародовали совместное заявление

13 мая, 01:22 • 25159 просмотра

В Мексике убита кандидат в мэры во время прямого эфира

13 мая, 02:10 • 31763 просмотра

путин не встретится с Зеленским в Стамбуле: российские чиновники против - ISW

13 мая, 02:42 • 28079 просмотра

россия увеличила количество ракетоносителей в Средиземном море - ВМС

03:13 • 25333 просмотра
публикации

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

08:36 • 6894 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

05:20 • 38170 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

05:00 • 49986 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 93280 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

12 мая, 14:27 • 93565 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кир Стармер

Реджеп Тайип Эрдоган

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Турция

Германия

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 3892 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

07:57 • 5010 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

07:36 • 7434 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 41232 просмотра

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

12 мая, 06:53 • 79423 просмотра
Актуальное

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Боинг 747

Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии: детали дела

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Французский суд признал актера виновным в насилии над женщиной. Это первое дело, дошедшее до суда, хотя около 20 женщин обвиняют его в аналогичных преступлениях.

Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии: детали дела

Французский суд признал актера Жерара Депардье виновным в сексуальном насилии. Об этом сообщает France 24, передает УНН.

Детали

Актера признали виновным в совершении сексуального насилия против одной из женщин. Также его обвиняют в сексуальном насилии в отношении двух женщин во время съемок фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Он получил 18 месяцев лишения свободы условно.

Сам Депардье вину не признавал.

Это первое дело против Депардье, дошедшее до суда. Также сообщается, что еще около 20 женщин обвинили его в аналогичных преступлениях.

Прокуроры просили приговорить 76-летнего Депардье к полутора годам тюрьмы, а также к уплате штрафа в размере 20 тысяч евро.

Справка

Жерар Депардье - один из самых популярных французских актеров, снявшийся в более чем 200 фильмах, при этом диапазон его ролей огромен. Одна из известных ролей - вымышленный галльский воин Обеликс, который упал в чан с волшебным зельем, когда еще был ребенком. С тех пор он получил невероятную силу.

Контекст

Ранее УНН писал, что французского актера Жерара Депардье будут судить по обвинению в сексуальных домогательствах к двум женщинам во время съемок в 2021 году. В общей сложности более 20 женщин обвиняют актера в насилии. 

Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро, если его признают виновным. В свое оправдание Депардье сказал, что у него "русская натура", поэтому его поведение иногда воспринимается как хамское.

Напомним

Андрей Билоус, которого обвиняли в домогательствах, возвращается к работе в Молодом театре. Ранее он был отстранен, а полиция начала уголовное производство по статье "сексуальное насилие".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Новости Мира
Франция
Brent
$65.00
Bitcoin
$102,722.00
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.34
Золото
$3,259.49
Ethereum
$2,457.50