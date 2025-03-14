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Режисер Білоус після скандалу з домаганнями повернувся у Молодий театр

Київ • УНН

 • 16462 перегляди

Андрій Білоус, якого звинувачували в домаганнях, повертається до роботи в Молодому театрі. Раніше його було відсторонено, а поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "сексуальне насильство".

Режисер Білоус після скандалу з домаганнями повернувся у Молодий театр

Режисер Андрій Білоус після відсторонення від роботи у "Молодому театрі" якого звинувачують в домаганнях повертається до виконання своїх обов'язків. Про це у Facebook повідомила головний режисер театру на Лівому березі Дніпра Тамара Трунова, пише УНН.

Андрія Білоуса повернули до виконання обов'язків у театрі

- написала Трунова.

Доповнення

У січні цього рокй Андрія Білоуса, викладача КНУТКіТ та режисера "Молодого театру", відсторонили від роботи через звинувачення в домаганнях до студенток.

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "сексуальне насильство" щодо дій викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера Молодого театру Андрія Білоуса.

Ольга Розгон

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