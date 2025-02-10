Поліція розпочала кримінальне провадження щодо театрального режисера Білоуса - джерело

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "сексуальне насильство" щодо дій викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера Молодого театру Андрія Білоуса.

Пише УНН з посиланням на джерело.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій викладача одного з університетів столиці. Правоохоронці дізналися про ймовірні випадки домагань у навчальному закладі з повідомлень у соціальних мережах.

До Шевченківського управління поліції звернулися колишні студентки, а також адміністрація вишу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство).

Наразі тривають слідчі дії – поліцейські опитують студентів, випускників, викладачів і керівництво університету. Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо

Викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від роботи у виші. Його звинувачували в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток.