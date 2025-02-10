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Поліція розпочала кримінальне провадження щодо театрального режисера Білоуса - джерело

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо театрального режисера Білоуса - джерело

Київ • УНН

 • 26181 перегляди

Національна поліція розпочала кримінальне провадження щодо викладача КНУ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса за статтею "сексуальне насильство". Розслідування розпочато після звернень колишніх студенток та адміністрації вишу.

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "сексуальне насильство" щодо дій викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера Молодого театру Андрія Білоуса.

Пише УНН з посиланням на джерело.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій викладача одного з університетів столиці. Правоохоронці дізналися про ймовірні випадки домагань у навчальному закладі з повідомлень у соціальних мережах.

До Шевченківського управління поліції звернулися колишні студентки, а також адміністрація вишу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство).

Наразі тривають слідчі дії – поліцейські опитують студентів, випускників, викладачів і керівництво університету. Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо 

Викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від роботи у виші. Його звинувачували в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НП
kyivКиїв

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