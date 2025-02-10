Полиция начала уголовное производство в отношении театрального режиссера Билоуса - источник

Национальная полиция начала уголовное производство по статье «сексуальное насилие» в отношении действий преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера Молодого театра Андрея Белоуса.

Пишет УНН со ссылкой на источник.

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту возможных неправомерных действий преподавателя одного из университетов столицы. Правоохранители узнали о вероятных случаях домогательств в учебном заведении из сообщений в социальных сетях.

В Шевченковское управление полиции обратились бывшие студентки, а также администрация вуза. Следователи открыли уголовное производство по статье 153 Уголовного кодекса Украины (сексуальное насилие).

Сейчас продолжаются следственные действия - полицейские опрашивают студентов, выпускников, преподавателей и руководство университета. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

Преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера «Молодого театра» Андрея Белоуса отстранили от работы в вузе. Его обвиняли в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях к студенткам.