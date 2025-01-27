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Викладача Карпенка-Карого Білоуса, якого звинуватили в домаганнях до студенток, відсторонили

Викладача Карпенка-Карого Білоуса, якого звинуватили в домаганнях до студенток, відсторонили

Київ • УНН

 • 45883 перегляди

Андрія Білоуса, викладача КНУТКіТ та режисера "Молодого театру", відсторонили від роботи через звинувачення в домаганнях до студенток. Університет передав справу до правоохоронних органів та посилює заходи безпеки.

Викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від роботи у виші. Його звинувачували в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток. Про це сказала помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова під час зустрічі адміністрації університету зі студентами, цитує кореспондент hromadske, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що після звернень студенток та акторок про домагання з боку Білоуса, у виші розпочали службову перевірку. Нині Білоус відсторонений від освітнього процесу до закінчення розслідування вже правоохоронними органами.

Заяви, які надійшли, - ми опитали пана Білоуса та передали до правоохоронних органів. Завтра зранку будемо розуміти, як їх кваліфікують правоохоронці та скільки часу це займе. Весь цей час він не буде працювати зі студентами […] Ми будемо говорити про те, що він зробив/не зробив після того, як буде встановлений факт,

- сказала Сухова.

Представники адміністрації повідомили, що, окрім того, у виші будуть встановлювати камери відеоспостереження та заборонять спілкування з викладачами поза межами групових чатів.

Викладачі також пройдуть підвищення кваліфікації. Окрім того, і зі студентами, і з викладачами буде проведена роз’яснювальна робота з експертами. Також у виші обіцяють удосконалити механізм звернень студентів.

Адміністрація наголосила, що "ні разу не толерує" те, у чому звинувачували Білоуса, але не робитиме попередніх висновків, бо не є правоохоронним органом.

Контекст

Як нагадує hromadske, Білоуса звинуватили в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток в анонімному відео. Авторка відео стверджувала, що Білоус надсилав їй фотографії інтимних місць інших студенток та просив її надіслати такі самі. Крім того, розпитував її, чи не бажає вона сексу з одногрупницями, та запрошував її "на чай".

Згадом дівчина все ж розкрила своє ім’я та розповіла, що опублікувала відео зі свідченням проти Білоуса за підтримки свого чоловіка.

КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого заявляв, що звернувся із заявою до Національної поліції України з метою перевірки розповсюдженої інформації та надання їй відповідної правової оцінки.

Раніше, юридичною службою Університету було розпочато негайну службову перевірку. Про це Університет повідомив 9 січня на офіційному сайті Університету.

Відомий київський фотограф Олександр Ктиторчук отримав 12 років за злочини проти неповнолітніх10.01.25, 17:08 • 35052 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
kyivКиїв

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