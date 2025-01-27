Преподавателя Карпенко-Карого Белоуса, которого обвинили в домогательствах к студенткам, отстранили

Преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера «Молодого театра» Андрея Белоуса отстранили от работы в вузе. Его обвиняли в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях к студенткам. Об этом сказала помощница ректора по административным вопросам Ольга Сухова во время встречи администрации университета со студентами, цитирует корреспондент hromadske, передает УНН.

Детали

Сообщается, что после обращений студенток и актрис о домогательствах со стороны Билоуса, в вузе начали служебную проверку. Сейчас Билоус отстранен от образовательного процесса до окончания расследования уже правоохранительными органами.

Заявления, которые поступили, - мы опросили господина Белоуса и передали в правоохранительные органы. Завтра утром будем понимать, как их квалифицируют правоохранители и сколько времени это займет. Все это время он не будет работать со студентами [...] Мы будем говорить о том, что он сделал/не сделал после того, как будет установлен факт, - сказала Сухова.

Представители администрации сообщили, что, кроме того, в вузе будут устанавливать камеры видеонаблюдения и запретят общение с преподавателями вне групповых чатов.

Преподаватели также пройдут повышение квалификации. Кроме того, и со студентами, и с преподавателями будет проведена разъяснительная работа с экспертами. Также в вузе обещают усовершенствовать механизм обращений студентов.

Администрация подчеркнула, что «ни разу не терпит» то, в чем обвиняли Билоуса, но не будет делать предварительных выводов, потому что не является правоохранительным органом.

Контекст

Как напоминает hromadske, Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях к студенткам в анонимном видео. Автор видео утверждала, что Белоус присылал ей фотографии интимных мест других студенток и просил ее прислать такие же. Кроме того, расспрашивал ее, не желает ли она секса с одногруппницами, и приглашал ее «на чай».

Впоследствии девушка все же раскрыла свое имя и рассказала, что опубликовала видео с показаниями против Белоуса при поддержке своего мужа.

КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого заявлял, что обратился с заявлением в Национальную полицию Украины с целью проверки распространенной информации и предоставления ей соответствующей правовой оценки.

Ранее, юридической службой Университета была начата немедленная служебная проверка. Об этом Университет сообщил 9 января на официальном сайте Университета.

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