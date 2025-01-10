Известный киевский фотограф Александр Ктиторчук получил 12 лет за преступления против несовершеннолетних

Известного фотографа Александра Ктиторчука, который совершал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних девушек, осудили на более 12 лет лишения свободы, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Нацполиции, злоумышленник неоднократно насиловал малолетних и несовершеннолетних девушек, а также совершал в отношении них действия развратного характера. Мужчина осуществлял психологическое давление на детей, а также заставлял участвовать в эротических фотосессиях.

Правоохранителями было обнаружено, что фотограф начал такую "деятельность" в 2011 году. Сексуальные преступления в отношении девушек он совершал во время фотосессий в специально оборудованном авто.

"В мае 2022 года следователи полиции Киевской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры направили в отношении мужчины обвинительный акт в суд по ч. 3, 4 ст. 152 (Изнасилование), ч. 1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ч. 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины в редакции закона от 6.10.2018", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчину приговорили к 12 годам 10 месяцам лишения свободы.

Кроме того, ему запрещено занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с работой с малолетними и несовершеннолетними сроком на три года.

Напомним

Суд приговорил мужчину и жену к 15 годам заключения за изготовление детской порнографии и насилие над дочерьми. Супруги также должны выплатить 750 тысяч гривен компенсации потерпевшим.