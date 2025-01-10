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Відомий київський фотограф Олександр Ктиторчук отримав 12 років за злочини проти неповнолітніх

Відомий київський фотограф Олександр Ктиторчук отримав 12 років за злочини проти неповнолітніх

Київ • УНН

 • 35052 перегляди

Суд засудив фотографа Олександра Ктиторчука до 12 років і 10 місяців ув'язнення за сексуальні злочини проти дівчат. Злочинець здійснював насильство під час фотосесій з 2011 року.

Відомого фотографа Олександра Ктиторчука, який вчиняв сексуальні злочини щодо неповнолітніх дівчат, засудили на понад 12 років позбавлення волі, пише УНН.

Деталі 

Як повідомили у Нацполіції, зловмисник неодноразово ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат, а також вчиняв відносно них дії розпусного характеру. Чоловік здійснював психологічний тиск на дітей, а також змушував брати участь в еротичних фотосесіях. 

Правоохронцями було виявлено, що фотограф розпочав таку "діяльність" у 2011 році. Сексуальні злочини щодо дівчат він здійснював під час фотосесій у спеціально облаштованому авто.

"У травні 2022 року слідчі поліції Київщини за процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури скерували відносно чоловіка обвинувальний акт до суду за ч. 3, 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 4, 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України  у редакції закону від 6.10.2018", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіка засудили до 12 років 10 місяців позбавлення волі.

Крім того, йому заборонено обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з роботою із малолітніми та неповнолітніми строком на три роки.

Нагадаємо 

Суд засудив чоловіка та дружину до 15 років ув'язнення за виготовлення дитячої порнографії та насильство над доньками. Подружжя також має виплатити 750 тисяч гривень компенсації потерпілим.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
kyivКиїв

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