Режиссер Белоус после скандала с домогательствами вернулся в Молодой театр

Режиссер Андрей Билоус после отстранения от работы в "Молодом театре", которого обвиняют в домогательствах, возвращается к исполнению своих обязанностей. Об этом в Facebook сообщила главный режиссер театра на Левом берегу Днепра Тамара Трунова, пишет УНН.

Андрея Билоуса вернули к исполнению обязанностей в театре - написала Трунова.

Дополнение

В январе этого года Андрея Билоуса, преподавателя КНУТКиТ и режиссера "Молодого театра", отстранили от работы из-за обвинений в домогательствах к студенткам.

Национальная полиция начала уголовное производство по статье "сексуальное насилие" в отношении действий преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера Молодого театра Андрея Билоуса.