Режиссер Белоус после скандала с домогательствами вернулся в Молодой театр
Киев • УНН
Андрей Белоус, которого обвиняли в домогательствах, возвращается к работе в Молодом театре. Ранее он был отстранен, а полиция начала уголовное производство по статье "сексуальное насилие".
Режиссер Андрей Билоус после отстранения от работы в "Молодом театре", которого обвиняют в домогательствах, возвращается к исполнению своих обязанностей. Об этом в Facebook сообщила главный режиссер театра на Левом берегу Днепра Тамара Трунова, пишет УНН.
Андрея Билоуса вернули к исполнению обязанностей в театре
Дополнение
В январе этого года Андрея Билоуса, преподавателя КНУТКиТ и режиссера "Молодого театра", отстранили от работы из-за обвинений в домогательствах к студенткам.
Национальная полиция начала уголовное производство по статье "сексуальное насилие" в отношении действий преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера Молодого театра Андрея Билоуса.