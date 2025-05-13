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Жерара Депардьє визнали винним у сексуальному насильстві: деталі справи

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Французький суд визнав актора винним у насильстві щодо жінки. Це перша справа, що дійшла до суду, хоча близько 20 жінок звинувачують його в аналогічних злочинах.

Жерара Депардьє визнали винним у сексуальному насильстві: деталі справи

Французький суд визнав актора Жерара Депардьє винним у сексуальному насильстві. Про це повідомляє France 24, передає УНН.

Деталі

Актора визнали винним у вчиненні сексуального насильства проти однієї з жінок. Також його звинувачують у сексуальному насильстві щодо двох жінок під час зйомок фільму "Зелені віконниці" у 2021 році. Він отримав 18 місяців позбавлення волі умовно.

Сам Депардьє провину не визнавав.

Це перша справа проти Депардьє, що дійшла до суду. Також повідомляється, що ще близько 20 жінок звинуватили його в аналогічних злочинах.

Прокурори просили засудити 76-річного Депардьє до півтора року в'язниці, а також до сплати штрафу у розмірі 20 тисяч євро.

Довідка

Жерар Депардьє - один із найпопулярніших французьких акторів, який знявся в більш ніж 200 фільмах, при цьому діапазон його ролей величезний. Одна з відомих ролей - вигаданий гальський воїн Обелікс, який впав в чан з чарівним зіллям, коли ще був дитиною. Відтоді він отримав неймовірну силу.

Контекст

Раніше УНН писав, що французького актора Жерара Депардьє судитимуть за звинуваченням у сексуальних домаганнях до двох жінок під час зйомок у 2021 році. Загалом понад 20 жінок звинувачують актора у насильстві. 

Йому загрожує до п'яти років в'язниці та штраф у розмірі 75 тисяч євро, якщо його визнають винним. У своє виправдання Депардьє сказав, що у нього "російська натура", тому його поведінка іноді сприймається як хамська.

Нагадаємо

Андрій Білоус, якого звинувачували в домаганнях, повертається до роботи в Молодому театрі. Раніше його було відсторонено, а поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "сексуальне насильство".

Євген Устименко

Євген Устименко

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