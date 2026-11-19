Україна змогла обійтись без американських систем Starlink і Starshield під час удару по Кримському мосту. Для влучання точно в арку Сили оборони використали мережу модемів та ретрансляторів, які дали зв'язок на 400-600 км. Про це пише The Financial Times, інформує УНН.

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Зазначається, що українські військові використали для атаки дрони-ретранслятори, які виконували роль "літаючих модемів". Вони забезпечували зв'язок з ракетами "Фламінго" та наводили засіб ураження на ціль у режимі реального часу.

Ця окрема мережа безпілотників, оснащених системами зв’язку, діяла як бортові ретрансляційні станції. Літаючі модеми підтримували ракети на зв’язку зі своїми пілотами, які могли керувати ними та проводити через ППО рф за допомогою прямого ефіру, коли вони мчали на сотні кілометрів до мосту - пише видання.

Вказується, що перевагами "літаючих модемів" для виконання бойових місій є можливість далі залітати в тили зс рф, зберігати зв'язок з пілотами та менша вразливість для засобів ППО. Крім того, пілоти отримують можливість точно націлитись на потрібний об'єкт.

Нагадаємо

Після чергової атаки рух залізничною частиною Кримського мосту тимчасово перекрито.

У Міноборони заявили, що Кримський міст більше не працює як транспортна артерія рф