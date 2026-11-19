Украина нанесла удар по Крымскому мосту без Starlink с помощью летающих модемов — FT
Киев • УНН
Для удара по арке Крымского моста использовали дроны-ретрансляторы и сеть модемов с дальностью связи 400–600 км. Они навели ракеты «Фламинго» в режиме реального времени.
Украина смогла обойтись без американских систем Starlink и Starshield во время удара по Крымскому мосту. Для точного попадания в арку Силы обороны использовали сеть модемов и ретрансляторов, обеспечивших связь на расстоянии 400–600 км. Об этом пишет The Financial Times, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что украинские военные использовали для атаки дроны-ретрансляторы, выполнявшие роль «летающих модемов». Они обеспечивали связь с ракетами «Фламинго» и наводили средство поражения на цель в режиме реального времени.
Эта отдельная сеть беспилотников, оснащённых системами связи, действовала как бортовые ретрансляционные станции. Летающие модемы поддерживали связь ракет со своими пилотами, которые могли управлять ими и проводить их через ПВО рф с помощью прямой трансляции, когда они мчались за сотни километров к мосту
Указывается, что преимуществами «летающих модемов» для выполнения боевых задач являются возможность дальше залетать в тыл ВС рф, сохранять связь с пилотами и меньшая уязвимость для средств ПВО. Кроме того, пилоты получают возможность точно нацелиться на нужный объект.
Напомним
После очередной атаки движение по железнодорожной части Крымского моста временно перекрыто.
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