Украина смогла обойтись без американских систем Starlink и Starshield во время удара по Крымскому мосту. Для точного попадания в арку Силы обороны использовали сеть модемов и ретрансляторов, обеспечивших связь на расстоянии 400–600 км. Об этом пишет The Financial Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что украинские военные использовали для атаки дроны-ретрансляторы, выполнявшие роль «летающих модемов». Они обеспечивали связь с ракетами «Фламинго» и наводили средство поражения на цель в режиме реального времени.

Эта отдельная сеть беспилотников, оснащённых системами связи, действовала как бортовые ретрансляционные станции. Летающие модемы поддерживали связь ракет со своими пилотами, которые могли управлять ими и проводить их через ПВО рф с помощью прямой трансляции, когда они мчались за сотни километров к мосту - пишет издание.

Указывается, что преимуществами «летающих модемов» для выполнения боевых задач являются возможность дальше залетать в тыл ВС рф, сохранять связь с пилотами и меньшая уязвимость для средств ПВО. Кроме того, пилоты получают возможность точно нацелиться на нужный объект.

Напомним

После очередной атаки движение по железнодорожной части Крымского моста временно перекрыто.

В Минобороны заявили, что Крымский мост больше не работает как транспортная артерия рф