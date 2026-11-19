Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) влаштували засідку на російських військових, які намагалися проникнути до населених пунктів поблизу Запоріжжя. Відео бойової роботи ГУР оприлюднило у Telegram, інформує УНН.

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Зазначається, що події відбувалися в районі Каховського водосховища. Бійці батальйону "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" проводили розвідку місцевості, коли в густих заростях Каховського лісу виявили ворожу схованку.

Окупанти використовували цей маршрут для інфільтрації в населені пункти поблизу Запоріжжя. У схованці залишилися речі загарбників, однак самих загарбників поблизу не було. Тож воєнні розвідники вирішили не поспішати: облаштували засідку й залишилися чекати на непроханих гостей - розповіли військові.

Спецпризначенці ГУР показали на відео, чим закінчилася спроба російських окупантів просунутись до Запоріжжя.

Нагадаємо

У жовтні бійці "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міноборони України провели контрдиверсійну операцію, під час якої знешкодили дві групи російських спецпризначенців.

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