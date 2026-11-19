Йшли захоплювати Запоріжжя - "стерлися" в очеретах: бійці ГУР влаштували засідку на окупантів у Каховському лісі
Київ • УНН
Бійці ГУР виявили схованку окупантів у Каховському лісі та влаштували засідку. Вони показали наслідки спроби просування росіян до Запоріжжя.
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) влаштували засідку на російських військових, які намагалися проникнути до населених пунктів поблизу Запоріжжя. Відео бойової роботи ГУР оприлюднило у Telegram, інформує УНН.
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Зазначається, що події відбувалися в районі Каховського водосховища. Бійці батальйону "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" проводили розвідку місцевості, коли в густих заростях Каховського лісу виявили ворожу схованку.
Окупанти використовували цей маршрут для інфільтрації в населені пункти поблизу Запоріжжя. У схованці залишилися речі загарбників, однак самих загарбників поблизу не було. Тож воєнні розвідники вирішили не поспішати: облаштували засідку й залишилися чекати на непроханих гостей
Спецпризначенці ГУР показали на відео, чим закінчилася спроба російських окупантів просунутись до Запоріжжя.
Нагадаємо
У жовтні бійці "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міноборони України провели контрдиверсійну операцію, під час якої знешкодили дві групи російських спецпризначенців.
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