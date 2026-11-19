Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны (ГУР) устроили засаду на российских военнослужащих, которые пытались проникнуть в населённые пункты вблизи Запорожья. Видео боевой работы ГУР опубликовало в Telegram, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что события происходили в районе Каховского водохранилища. Бойцы батальона «Братство» в составе «Спецподразделения Тимура» проводили разведку местности, когда в густых зарослях Каховского леса обнаружили вражеское укрытие.

Оккупанты использовали этот маршрут для инфильтрации в населённые пункты вблизи Запорожья. В укрытии остались вещи захватчиков, однако самих захватчиков поблизости не было. Поэтому военные разведчики решили не спешить: устроили засаду и остались ждать незваных гостей — рассказали военные.

Спецназовцы ГУР показали на видео, чем закончилась попытка российских оккупантов продвинуться к Запорожью.

Напомним

В октябре бойцы «Спецподразделения Тимура» Главного управления разведки Минобороны Украины провели контрдиверсионную операцию, во время которой обезвредили две группы российских спецназовцев.

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