Операция "Чебуречная": спецназовцы ГУР рассказали, как зачистить более 600 га в Сумской области от оккупантов

Бойцы Главного управления разведки Украины провели в Сумской области операцию «Чебуречная» — за семь недель уничтожили более 100 оккупантов и зачистили 642 гектара земли, передает УНН со ссылкой на ГУР.

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Как отметили в ГУР, операция «Чебуречная» — это семь недель сложной боевой работы, два этапа миссии, десятки пленных оккупантов и сотни пораженных вражеских целей.

В эксклюзивном видео спецназовцы подразделения «Group 10» Департамента активных действий ГУР МО Украины рассказали о ранее неизвестных деталях операции, в рамках которой сорвали наступательные планы российских захватчиков, зачистили 642 гектара земли и передали позиции другим подразделениям украинской армии.

Результаты «Чебуречной»:

▪️107 оккупантов уничтожены, 157 ранены, еще 29 — взяты в плен.

▪️Уничтожены 61 место запуска/пункт управления БпЛА, 31 артиллерийская система, 368 единиц автотранспорта, 630 укрытий и фортификационных сооружений.

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