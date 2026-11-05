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Спецпризначенні ГУР провели масштабну операцію "Чебуречна" на Сумщині: скільки знищили окупантів та техніки

Київ • УНН

 • 3224 перегляди

За сім тижнів бійці ГУР зачистили 642 гектари на Сумщині. Знищено 107 окупантів і сотні ворожих цілей, 29 загарбників узято в полон.

Спецпризначенні ГУР провели масштабну операцію "Чебуречна" на Сумщині: скільки знищили окупантів та техніки

Бійці Головного управління розвідки України провели на Сумщині операцію  "Чебуречна" - за сім тижнів знищили понад 100 окупантів та зачистили 642 гектари землі, передає УНН із посиланням на ГУР.

Деталі

Як відзначили у ГУР, операція "Чебуречна" — це сім тижнів складної бойової роботи, два етапи місії, десятки полонених окупантів та сотні уражених ворожих цілей.

В ексклюзивному відео спецпризначенці підрозділу "Group 10" Департаменту активних дій ГУР МО України розповіли про раніше невідомі деталі операції, в межах якої зірвали наступальні плани російських загарбників, зачистили 642 гектари землі та передали позиції іншим підрозділам українського війська.

Результати "Чебуречної":

▪️107 окупантів знищено, 157 поранено, ще 29 — взято в полон.

▪️61 місце запуску/пункт управління БпЛА, 31 артилерійську систему, 368 одиниць автотранспорту, 630 укриттів і фортифікацій знищено.

ГУР знешкодило дві групи російського спецназу на Запорізькому напрямку, одного окупанта взяли в полон11.10.26, 17:35 • 3552 перегляди

Антоніна Туманова

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