ГУР обезвредило две группы российского спецназа на Запорожском направлении, одного оккупанта взяли в плен
Киев • УНН
Бойцы «Спецподразделения Тимура» обезвредили две группы спецназа РФ и взяли одного оккупанта в плен. Общие потери врага — 448 человек.
Бойцы «Спецподразделения Тимура» Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредили две группы российских спецназовцев. Одного военнослужащего противника захватили в плен. Об этом сообщает ГУР МО Украины, пишет УНН.
Детали
По данным разведки, речь идет о военнослужащих 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения главного управления Генштаба ВС РФ.
Украинские разведчики благодаря агентурной информации, в частности полученной из среды противника, и техническим средствам установили состав российских групп и маршруты их передвижения. После этого организовали засаду, нанесли огневое поражение и зачистили местность.
Потери россиян во время операции
В ГУР отметили, что 10-я бригада является кадровым соединением российской военной разведки. Ее военнослужащие принимали участие в войнах против Грузии и Украины, а также в военной кампании РФ в Сирии. Присутствие подразделения на оккупированных украинских территориях фиксировали еще в 2014–2015 годах.
Всего за период проведения операции на Запорожском направлении бойцы «Спецподразделения Тимура», по данным ГУР, нанесли российским войскам безвозвратные потери в количестве 448 человек. Еще 85 оккупантов украинские разведчики взяли в плен.
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