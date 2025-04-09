В 2024 году Украина потратила на лоббирование в США 62,5 тыс. долларов, что в шесть раз меньше, чем в 2023-м. Россия тратит на лоббирование в США в 7,4 раза больше, чем Украина.
Германия временно приостановила прием беженцев по программе ООН из-за переговоров о новой коалиции. В 2024-2025 годах страна обязалась принять 13 100 беженцев.
Всемирная продовольственная программа ООН заявила об угрозе массовой гибели людей из-за сокращения гуманитарной помощи США в 14 странах. Сокращения могут привести к трагическим последствиям.
Несколько поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке впервые готовы разоружиться, чтобы избежать эскалации конфликта с администрацией Трампа. США угрожали авиаударами, если Ирак не расформирует эти группы.
В МИД Украины заявили, что формирование переходного правительства в Сирии является важным этапом для создания демократической страны. Также это будет способствовать реформам, которых ожидает сирийский народ.
Президент аш-Шараа объявил о правительстве, которое восстановит госинституты на принципах прозрачности. Главы МИД и Минобороны переходного правительства сохранили должности.
В течение суток 20 марта произошло 156 боевых столкновений. Наибольшая активность оккупантов на Покровском направлении, где враг совершил 51 наступательное действие.
Президент Турции работает над организацией встречи с Трампом в Вашингтоне для укрепления стратегического партнерства. Эрдоган призвал отменить санкции и возобновить сотрудничество по F-35 и F-16.
Администрация Трампа рассматривает возможность расширения списка стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США. В список вошли как страны из красной, так и из оранжевой зоны.
В Ираке в ходе спецоперации ликвидирован Абдалла Маки Мослех аль-Рифаи, известный как "Абу Хадиджа". Он был одним из самых опасных террористов и "заместителем халифа" ИГИЛ.
Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру террористов в Дамаске. Также нанесен удар по инфраструктуре Хезболлы в Ливане, где производилось и хранилось стратегическое оружие.
Эрдоган стремится к более тесному сотрудничеству с ЕС в обороне и экономике в обмен на безопасность, что может включать участие турецких войск в миротворческой миссии в Украине. Анкара оценивает небоевую миссию.
Украина передала Сирии дополнительные 3850 тонн пшеничной муки в рамках программы Президента Зеленского. Это обеспечит 60 000 сирийцев на полгода.
Владимир Зеленский заявил, что удары рф не прекращаются, подчеркнув обстрел гражданского судна в Одессе. Любые попытки россии избежать мира станут доказательством нежелания мира.
российские войска обстреляли порт Одессы, применив кассетную ракету, которая взрывается в воздухе. В результате атаки погибли 4 моряка, повреждены суда, причалы и склады.
В результате российской атаки на порт в Одессе погибли четверо граждан Сирии, еще двое получили ранения. Повреждено гражданское судно под флагом Барбадоса, причалы и склады с зерном.
В Латакии погибло более 745 человек в результате столкновений между силами безопасности и сторонниками Асада. Временный президент Аш-Шараа создал судебный комитет для расследования насилия и наказания виновных.
Силы безопасности и их сторонники убили более 340 человек из алавитского меньшинства в прибрежном регионе Сирии. Новая исламистская власть проводит подавление восстания сторонников бывшего президента Башара Асада.
В сирийской провинции Латакия вспыхнули бои между силами безопасности и сторонниками Асада у базы "Хмеймим". В результате столкновений погибли 48 человек, включая 16 силовиков, 28 боевиков и 4 мирных жителя.
Группа туристов из Британии и других стран посетила КНДР впервые после пандемии. Визитеры рассказали о жестком контроле, ограничениях передвижения и общения с местными во время 4-дневной поездки.
Израиль пытается убедить США поддержать слабую и децентрализованную Сирию, включая сохранение российских военных баз. Цель - противостоять растущему влиянию Турции, которая поддерживает новых исламистских правителей Сирии.
ЦАХАЛ атаковал военные объекты и склады оружия на юге Сирии, включая командные центры. Министр обороны Израиля предупредил, что не допустит превращения юга Сирии в юг Ливана.
Глава МИД рф лавров 25 февраля посетит Тегеран по приглашению иранского коллеги Аракчи. Стороны обсудят торговлю, энергетику и международные вопросы после подписания нового стратегического договора.
Министры иностранных дел ЕС приняли решение о приостановлении санкций против Сирии в банковском, энергетическом и транспортном секторах. Пять сирийских организаций изъяты из списка замороженных активов.
Глава МИДа рф лавров посетит Турцию для переговоров по войне в Украине с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Также будут обсуждать ситуацию в секторе Газа и Сирии.
Президент Украины отметил важность общего понимания гарантий безопасности между партнерами. Зеленский подчеркнул необходимость конкретных действий и решений для предотвращения российской агрессии в мире.
Президент Украины провёл переговоры с премьер-министром Словении Робертом Голобом по двусторонним отношениям и оборонной помощи. Обсудили также продовольственную инициативу для Сирии и гарантии безопасности.
ВВС Израиля атаковали объекты Хезболлы на ливанско-сирийской границе, которые использовались для контрабанды оружия. ЦАХАЛ заявил о продолжении операций против террористической организации.
Постпред рф в ООН Небензя заявил о "безвозвратной потере" Украиной оккупированных территорий и требует передачи дополнительных регионов. россия также настаивает на нейтральном статусе Украины без права вступления в военные альянсы.
23-летний гражданин Сирии напал на людей в городе Филлах, Австрия. В результате нападения погиб 14-летний подросток, еще пять человек получили ранения, двое из них - тяжелые.