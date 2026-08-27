Россия возвращает боевые корабли в Средиземное море после заявления НАТО об отсутствии там её флота

$44.670.0352.090.07
ukenru
04:30 • 12019 просмотра
Италия передаст Украине четыре батареи SAMP/T NG, ракеты-перехватчики и радары
04:24 • 11845 просмотра
Глава ЦРУ Рэтклифф в Москве предупредил Россию не атаковать страны НАТО — CBS News
01:35 • 9388 просмотра
рф располагает до 17 переоборудованными пусковыми установками С-400 для ударов ракетами РМ-48У по УкраинеPhoto
00:51 • 17805 просмотра
Россияне атаковали Киев и ряд городов Украины, применили баллистику, а в столице работала ПВО
26 августа, 23:36 • 18144 просмотра
В Керченском проливе возобновилась утечка мазута из затонувших танкеров
26 августа, 20:54 • 15143 просмотра
россияне атаковали Роменскую громаду в Сумской области девятью дронами, погибла 66-летняя женщина
26 августа, 19:09 • 19554 просмотра
Количество украинцев, пропавших без вести после внезапных наводнений в Непале, возросло до 53 — МИД
26 августа, 18:45 • 18292 просмотра
На Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7Photo
26 августа, 16:57 • 20609 просмотра
путин рассматривает возможность нанесения более мощных ударов по Киеву, в том числе с применением ядерного оружия — СМИ
26 августа, 16:14 • 34043 просмотра
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.4м/с
65%
754мм
Популярные новости
Сибига призвал Мальту усилить защиту судоходства в Чёрном море и санкционное давление на рф26 августа, 20:25 • 7888 просмотра
Молдова заявила о новом нарушении своего воздушного пространства БПЛА со стороны Украины26 августа, 20:40 • 7320 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 11576 просмотра
Россия атаковала Запорожье, трое человек получили ранения26 августа, 23:25 • 7262 просмотра
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto00:07 • 10881 просмотра
публикации
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам26 августа, 16:14 • 34039 просмотра
"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switchPhoto26 августа, 13:15 • 33395 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto26 августа, 11:45 • 38975 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
26 августа, 07:30 • 53724 просмотра
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
Эксклюзив
26 августа, 07:05 • 45024 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Джон Ратклифф
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Тибет
Непал
Реклама
УНН Lite
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto00:07 • 11055 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 11748 просмотра
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 41851 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 40358 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 42440 просмотра
Актуальное
Крылатая ракета Storm Shadow
MIM-104 Patriot
Ракетная система С-400
9К720 Искандер
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Россия возвращает боевые корабли в Средиземное море после заявления НАТО об отсутствии там её флота

Киев • УНН

 • 2354 просмотра

Корабельная группа РФ во главе с «Адмиралом Левченко» направляется в Средиземное море. Её прибытие ожидается после заявления НАТО об отсутствии флота РФ в регионе.

Россия возвращает боевые корабли в Средиземное море после заявления НАТО об отсутствии там её флота

Российская корабельная группа направляется в Средиземное море и должна пройти Гибралтар ориентировочно 27 августа, а в ее состав входит большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Об этом 26 августа сообщило Defense Express со ссылкой на данные Russian Forces Spotter и отслеживание морского трафика, пишет УНН.

Детали

Вместе с "Адмиралом Левченко" в Средиземное море направляются танкер "Генерал Скобелев", судно обеспечения "Академик Пашин" и грузовое судно типа Ro-Ro "Спарта". Корабельную группу заметили у берегов Испании.

Для "Спарты" официально указан порт назначения Порт-Саид в Египте. В то же время Defense Express отмечает, что Россия обычно указывает этот порт как пункт назначения для судов, которые на самом деле направляются к российской военной базе в Тартусе в Сирии.

РФ впервые за 10 лет осталась без военных кораблей в Средиземном море26.08.26, 05:55 • 4628 просмотров

"Спарту" уже фиксировали в Тартусе в январе 2025 года. Тогда она вместе со "Спартой II" участвовала в вывозе российской военной техники и вооружения из Сирии. Какова именно цель нынешнего похода судна, пока неизвестно.

Россия возвращает корабли после двухмесячной паузы

Появление российской корабельной группы фактически совпало с заявлением Объединенного командования ВМС НАТО о том, что РФ впервые за десять лет не имеет военного присутствия в Средиземном море. Российские корабли покинули регион 30 июня, когда фрегат "Адмирал Касатонов" и танкер-заправщик "Академик Пашин" вышли из Средиземного моря.

Таким образом, пауза в постоянном присутствии российских военных кораблей в регионе может продлиться лишь около двух месяцев. При этом повторное использование "Академика Пашина" может свидетельствовать об ограниченных возможностях РФ по обеспечению дальних морских походов.

путин перебрасывает боевые корабли на Балтику на фоне угроз европейцам - Bild17.08.26, 16:50 • 9096 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Средиземное море
НАТО
Сирия
Испания
Египет