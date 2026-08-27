Россия возвращает боевые корабли в Средиземное море после заявления НАТО об отсутствии там её флота

Российская корабельная группа направляется в Средиземное море и должна пройти Гибралтар ориентировочно 27 августа, а в ее состав входит большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Об этом 26 августа сообщило Defense Express со ссылкой на данные Russian Forces Spotter и отслеживание морского трафика, пишет УНН.

Детали

Вместе с "Адмиралом Левченко" в Средиземное море направляются танкер "Генерал Скобелев", судно обеспечения "Академик Пашин" и грузовое судно типа Ro-Ro "Спарта". Корабельную группу заметили у берегов Испании.

Для "Спарты" официально указан порт назначения Порт-Саид в Египте. В то же время Defense Express отмечает, что Россия обычно указывает этот порт как пункт назначения для судов, которые на самом деле направляются к российской военной базе в Тартусе в Сирии.

РФ впервые за 10 лет осталась без военных кораблей в Средиземном море

"Спарту" уже фиксировали в Тартусе в январе 2025 года. Тогда она вместе со "Спартой II" участвовала в вывозе российской военной техники и вооружения из Сирии. Какова именно цель нынешнего похода судна, пока неизвестно.

Россия возвращает корабли после двухмесячной паузы

Появление российской корабельной группы фактически совпало с заявлением Объединенного командования ВМС НАТО о том, что РФ впервые за десять лет не имеет военного присутствия в Средиземном море. Российские корабли покинули регион 30 июня, когда фрегат "Адмирал Касатонов" и танкер-заправщик "Академик Пашин" вышли из Средиземного моря.

Таким образом, пауза в постоянном присутствии российских военных кораблей в регионе может продлиться лишь около двух месяцев. При этом повторное использование "Академика Пашина" может свидетельствовать об ограниченных возможностях РФ по обеспечению дальних морских походов.

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