путин перебрасывает боевые корабли на Балтику на фоне угроз европейцам - Bild

глава кремля владимир путин усиливает угрозу в Балтийском море — всего через несколько дней после эсминца "Адмирал Левченко" в Балтику также прибыл современный ракетный фрегат "Адмирал Касатонов" из состава северного флота россии, и развертывание происходит в то время, когда путин угрожает Европе контрмерами в ответ на санкции против "теневого флота" россии, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

"Адмиралом Касатоновым", пишет издание, москва отправляет в Балтийское море один из своих самых современных военных кораблей. Газета Kieler Nachrichten первой сообщила об этом. Фрегат, введенный в эксплуатацию в 2020 году, относится к классу "Адмирал Горшков" и, по данным российских источников, может стрелять крылатыми ракетами "Калибр" и "Циркон". Совсем недавно он был развернут для обеспечения безопасности и сопровождения российских грузовых судов в Средиземном море и проливе Ла-Манш.

В конце июля россия уже развернула в Балтийском море эсминец "Адмирал Левченко" из состава северного флота рф. Военный корабль длиной более 160 метров относится к советскому классу "Удалой" и находится на службе с 1988 года. "Адмирал Левченко" изначально был разработан для борьбы с подводными лодками и оснащен зенитными системами, торпедами, палубными орудиями и бортовыми вертолетами. Официальных заявлений москвы о причинах его развертывания не было. Однако россия уже несколько месяцев все чаще развертывает военные корабли для сопровождения танкеров и грузовых судов "теневого флота", указывает издание.

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Всего несколько дней назад путин угрожал европейским государствам, принимающим меры против российского "теневого флота". Он назвал инспекции западных государств "не чем иным, как пиратством и грабежом" и заявил, что россия ответит "зеркальными мерами". Он имел в виду российские высадки на борт европейских торговых судов. Кремлевский диктатор не упомянул, что, в отличие от европейских торговых судов, корабли "теневого флота" намеренно обходят санкции и игнорируют международные морские правила, отмечает издание.

Эксперт по морской безопасности Мориц Брейк, как сообщается, предостерегает от того, чтобы воспринимать угрозы путина лишь как риторику. "Стратегически москва прежде всего пытается создать неопределенность и увеличить цену западных мер против своего "теневого флота"", — объясняет он. Именно по этой причине у Европы не должно складываться впечатление, "что такие угрозы будут терпеть, особенно если за ними последуют действия", сказал Брейк.

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