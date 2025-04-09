18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа, люди, во многих странах мира чествуют людей, которые, несмотря на различные жизненные трудности, проявляли настойчивость и достигали поставленной цели, и отмечают День «никогда не сдавайся. »