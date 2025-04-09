Фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» совершил учения в Ла-Манше. Экипаж отработал противодействие
беспилотникам и провел тренировки по ПВО и противолодочной обороне.
973 мигранта на 17 лодках пересекли Ла-Манш в Британию в субботу. Это самое большое дневное количество нелегальных прибытий в 2024
году, превысив предыдущий рекорд 18 июня в 882 человека.
18 августа, люди, во многих странах мира чествуют людей, которые, несмотря на различные жизненные трудности, проявляли
настойчивость и достигали поставленной цели, и отмечают День «никогда не сдавайся. »
Небольшая лодка с мигрантами перевернулась в Ла-Манше 28 февраля. Власти расследуют инцидент, но пока не сообщают о количестве
жертв.