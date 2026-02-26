Захваченный нефтяной танкер Marinera на пути через Атлантику после пребывания у Шотландии - СМИ
Нефтяной танкер Marinera под российским флагом, захваченный в северной Атлантике, направляется в Соединенные Штаты. США обвинили судно в нарушении санкций, перевозя нефть для Венесуэлы, россии и Ирана.
Нефтяной танкер Marinera под российским флагом, захваченный в северной Атлантике, начал свой путь в Соединенные Штаты после того, как был пришвартован в шотландских водах, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
С тех пор танкер находился там, но теперь его сопровождают в Северное море, пишет издание.
Считается, что Marinera, ранее называвшийся Bella 1, буксируется из Шотландии в Ла-Манш, а затем отправится через Атлантический океан, указывает издание.
США обвинили Marinera в нарушении санкций, перевозя нефть для Венесуэлы, россии и Ирана.
Правительство Великобритании поддержало операцию по захвату танкера, заявив, что это были законные действия против судна, причастного к нарушению санкций.
Министерство обороны Великобритании, как указано, оказывало оперативную поддержку, а американские самолеты использовали аэродромы Великобритании, в том числе некоторые в Шотландии.
Но российское правительство осудило захват, требуя, чтобы США надлежащим образом относились к гражданам россии на борту и позволили им быстро вернуться в россию.
Источники в администрации США позже сообщили, что танкер будет конфискован в судебном порядке после прибытия в США.
Министерство обороны Британии в то время подтвердило, что танкер Королевского флота RFA Tideforce и самолеты разведки Королевских ВВС поддерживают американский персонал, и что "сдерживание, нарушение работы и ухудшение состояния" российского "теневого флота" является приоритетом.
Marinera находился в заливе Ферт у Бургхеда, деревни на побережье Морей.
