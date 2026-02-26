Захваченный нефтяной танкер Marinera на пути через Атлантику после пребывания у Шотландии - СМИ

$43.240.02
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
13:53 • 10563 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 10252 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
11:34 • 54892 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 34140 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 47489 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
25 февраля, 18:38 • 61470 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 52730 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
25 февраля, 17:40 • 62655 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31617 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Си Цзиньпин высказался за "равное участие всех сторон" в переговорах о мире в Украине на фоне призывов Мерца повлиять на москву26 февраля, 07:08 • 5588 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"26 февраля, 07:34 • 31942 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 30413 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф09:59 • 31328 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 7404 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 7624 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Музыкант
Метте Фредериксен
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Сумы
Сумская область
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 30505 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 46713 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 49459 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 54209 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 54425 просмотра
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
Дипломатка

Захваченный нефтяной танкер Marinera на пути через Атлантику после пребывания у Шотландии - СМИ

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Нефтяной танкер Marinera под российским флагом, захваченный в северной Атлантике, направляется в Соединенные Штаты. США обвинили судно в нарушении санкций, перевозя нефть для Венесуэлы, россии и Ирана.

Захваченный нефтяной танкер Marinera на пути через Атлантику после пребывания у Шотландии - СМИ

Нефтяной танкер Marinera под российским флагом, захваченный в северной Атлантике, начал свой путь в Соединенные Штаты после того, как был пришвартован в шотландских водах, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

С тех пор танкер находился там, но теперь его сопровождают в Северное море, пишет издание.

Считается, что Marinera, ранее называвшийся Bella 1, буксируется из Шотландии в Ла-Манш, а затем отправится через Атлантический океан, указывает издание.

США обвинили Marinera в нарушении санкций, перевозя нефть для Венесуэлы, россии и Ирана.

Правительство Великобритании поддержало операцию по захвату танкера, заявив, что это были законные действия против судна, причастного к нарушению санкций.

Министерство обороны Великобритании, как указано, оказывало оперативную поддержку, а американские самолеты использовали аэродромы Великобритании, в том числе некоторые в Шотландии.

Но российское правительство осудило захват, требуя, чтобы США надлежащим образом относились к гражданам россии на борту и позволили им быстро вернуться в россию.

Источники в администрации США позже сообщили, что танкер будет конфискован в судебном порядке после прибытия в США.

Министерство обороны Британии в то время подтвердило, что танкер Королевского флота RFA Tideforce и самолеты разведки Королевских ВВС поддерживают американский персонал, и что "сдерживание, нарушение работы и ухудшение состояния" российского "теневого флота" является приоритетом.

Marinera находился в заливе Ферт у Бургхеда, деревни на побережье Морей.

Вэнс назвал задержанный Marinera "фальшивым российским нефтяным танкером", а генпрокурор США анонсировала уголовные дела для экипажа08.01.26, 12:37

Юлия Шрамко

Новости Мира
Село
Санкции
Энергетика
Обыск
Война в Украине
Шотландия
Королевские военно-воздушные силы
Королевский флот
Венесуэла
Ла-Манш
Атлантический океан
Соединённые Штаты
Иран