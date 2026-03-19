Трамп инициировал переговоры между Украиной и рф для гарантий мира - Пентагон

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с россией и Украиной с целью обеспечения длительного мира на основе надежных гарантий безопасности. В Вашингтоне заявили, что стремятся к прочному миру между Украиной и рф на основе надежных гарантий для Киева, сообщает УНН со ссылкой на Пентагон.

Помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Дэниел Циммерман заявил, что россия "все еще имеет значительные запасы военной и промышленной мощи, а также национальную решимость вести длительную войну".

Кроме того, россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и инвестирует в потенциал, который может быть использован для принуждения, не доходя до ядерной конфронтации - добавил он.

В то же время генерал ВВС США Алексус Гринкевич добавил: несмотря на значительные потери в Украине, россия сохраняет способность и возможности угрожать интересам США благодаря своим большим и все более разнообразным ядерным запасам, асимметричным возможностям и компетентным сухопутным, воздушным и морским силам.

Спикер МИД Украины Григорий Тихий во время общения с журналистами заявил, что трехсторонние консультации между Украиной, США и россией пока отложены, однако не отменены.