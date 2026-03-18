Переговори України, США та росії відтерміновані. У МЗС пояснили причини

Київ • УНН

 • 2120 перегляди

Речник МЗС Григорій Тихий повідомив про перенесення тристоронніх переговорів через фокус США на Близькому Сході. рф наразі не виявляє готовності до дипломатії.

Тристоронні консультації між Україною, США та росією наразі відкладені, однак не скасовані. Про це повідомив речник МЗС Григорій Тихий під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі

За словами Тихого, консультації між трьома країнами вже кілька разів переносилися і станом на зараз також відтерміновані.

Я можу тут тільки  підтвердити це - кілька разів уже переносилися тристоронні консультації України, росії та США і саме на зараз вони теж перенесені, тобто від них не відмовлялися, їх не скасовували, просто вони відтерміновані 

- каже посадовець.

Крім того, речник МЗС пояснив, що однією з причин паузи є також зміщення уваги США на Близький Схід.

Увага Сполучених Штатів зараз повністю сфокусована на Близькому Сході. І в таких умовах, тому на паузі зараз цей переговорний трек, хоча команди між собою спілкуються щодня 

- додав він.

Також, речник МЗС підкреслив, що на словах росія не демонструє готовності до дипломатії або зустрічі лідерів.

На жаль, з російського боку, як ми не бачили, так і ми бачимо готовність до такої зустрічі лідерів. І загалом, не бачимо готовності з боку росії до дипломатиї. Бачиться ставка на війну, на спробу досягнути своїх цілей військовим шляхом, хоча досягнути військовим шляхом не вдасться. Це вже зрозуміло з поля бою 

- резюмував Тихий.

Наступна тристороння зустріч може відбутися у Туреччині чи Швейцарії, серед тем - продовження обмінів - Зеленський10.03.26, 21:34 • 4849 переглядiв

Нагадаємо

10 березня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заплановані переговори щодо завершення війни в Україні, які мали відбутися цього тижня у Туреччині, були перенесені на наступний. 

Алла Кіосак

