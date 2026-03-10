Наступна тристороння зустріч може відбутися у Туреччині чи Швейцарії, серед тем - продовження обмінів - Зеленський
Київ • УНН
Наступний етап переговорів пройде у Швейцарії або Туреччині. Сторони обговорять продовження обмінів та підготовку майбутньої зустрічі лідерів держав.
Наступний етап перемовин за участі України, США та росії може відбутися вже наступного тижня у Швейцарії чи Туреччині. Серед ключових тем - продовження обмінів та підготовка можливої зустрічі лідерів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНН.
Ми очікуємо, що зустріч буде на наступному тижні - це запропонувала американська сторона, але подивимось, що буде на Близькому Сході, якщо чесно
За словами Глави держави, на переговорах планують обговорювати ті самі питання, що й раніше. Серед ключових тем - продовження обмінів та підготовка можливої зустрічі лідерів.
Зустріч може бути в Швейцарії, або в Туреччині, я сумніваюсь, що буде в Еміратах. Що стосується тем для обговорення - всі ті самі теми, але я думаю, що головна тема - домовлятись про продовження обмінів, а також домовлятись про зустріч лідерів, бо далі по цьому плану, що стосується особливо тематики територій - я не бачу без рівня лідерів, що буде результат
Нагадаємо
Президент України повідомив про значний прогрес у військовому напрямку переговорів щодо припинення війни. Військові узгодили підходи до моніторингу припинення вогню за умови політичної волі.