Наступна тристороння зустріч може відбутися у Туреччині чи Швейцарії, серед тем - продовження обмінів - Зеленський

Наступний етап перемовин за участі України, США та росії може відбутися вже наступного тижня у Швейцарії чи Туреччині. Серед ключових тем - продовження обмінів та підготовка можливої зустрічі лідерів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Ми очікуємо, що зустріч буде на наступному тижні - це запропонувала американська сторона, але подивимось, що буде на Близькому Сході, якщо чесно - заявив Президент України.

Тристоронню зустріч, яка планувалася на тижні, відклали на прохання США - Зеленський

За словами Глави держави, на переговорах планують обговорювати ті самі питання, що й раніше. Серед ключових тем - продовження обмінів та підготовка можливої зустрічі лідерів.

Зустріч може бути в Швейцарії, або в Туреччині, я сумніваюсь, що буде в Еміратах. Що стосується тем для обговорення - всі ті самі теми, але я думаю, що головна тема - домовлятись про продовження обмінів, а також домовлятись про зустріч лідерів, бо далі по цьому плану, що стосується особливо тематики територій - я не бачу без рівня лідерів, що буде результат - Зеленський.

Туреччина готова провести новий раунд тристоронніх переговорів - Зеленський

Президент України повідомив про значний прогрес у військовому напрямку переговорів щодо припинення війни. Військові узгодили підходи до моніторингу припинення вогню за умови політичної волі.