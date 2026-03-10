Наступна тристороння зустріч може відбутися у Туреччині чи Швейцарії, серед тем - продовження обмінів - Зеленський

$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
17:36 • 10694 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
15:44 • 31011 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:25 • 29798 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 22083 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 28991 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 28842 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 43858 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 53428 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53126 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85286 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32
Магамедрасулов із НАБУ "брав участь" в операції "Мідас", перебуваючи на відпочинку на Тенеріфе зі своєю дівчиною - ЗМІ10 березня, 12:51
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12
Нардепка Порошенка привласнювала донати на ЗСУ? В мережі розгортається скандал10 березня, 13:24
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує15:46
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
15:44 • 31011 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
15:25 • 29798 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 43858 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 53429 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Реджеп Тайїп Ердоган
Ліндсі Грем
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Державний кордон України
Туреччина
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України17:17
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядають16:04
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни Трінчер9 березня, 17:41
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Storm Shadow
Іскандер (ОТРК)

Наступна тристороння зустріч може відбутися у Туреччині чи Швейцарії, серед тем - продовження обмінів - Зеленський

Київ • УНН

 • 1652 перегляди

Наступний етап переговорів пройде у Швейцарії або Туреччині. Сторони обговорять продовження обмінів та підготовку майбутньої зустрічі лідерів держав.

Наступна тристороння зустріч може відбутися у Туреччині чи Швейцарії, серед тем - продовження обмінів - Зеленський

Наступний етап перемовин за участі України, США та росії може відбутися вже наступного тижня у Швейцарії чи Туреччині. Серед ключових тем - продовження обмінів та підготовка можливої зустрічі лідерів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНН

Ми очікуємо, що зустріч буде на наступному тижні - це запропонувала американська сторона, але подивимось, що буде на Близькому Сході, якщо чесно 

- заявив Президент України.

Тристоронню зустріч, яка планувалася на тижні, відклали на прохання США - Зеленський09.03.26, 18:58 • 5900 переглядiв

За словами Глави держави, на переговорах планують обговорювати ті самі питання, що й раніше. Серед ключових тем - продовження обмінів та підготовка можливої зустрічі лідерів.

Зустріч може бути в Швейцарії, або в Туреччині, я сумніваюсь, що буде в Еміратах. Що стосується тем для обговорення - всі ті самі теми, але я думаю, що головна тема - домовлятись про продовження обмінів, а також домовлятись про зустріч лідерів, бо далі по цьому плану, що стосується особливо тематики територій - я не бачу без рівня лідерів, що буде результат 

- Зеленський.

Туреччина готова провести новий раунд тристоронніх переговорів - Зеленський10.03.26, 17:46 • 2418 переглядiв

Президент України повідомив про значний прогрес у військовому напрямку переговорів щодо припинення війни. Військові узгодили підходи до моніторингу припинення вогню за умови політичної волі.

Алла Кіосак

