Зеленський заявив про прогрес у військовій частині переговорів щодо моніторингу припинення вогню

У військовому напрямку переговорів щодо моніторингу припинення війни сторони досягли суттєвого прогресу та продемонстрували конструктивну позицію. Про це сказав Президент України журналістам після доповіді української переговорної групи, передає УНН.

За словами Глави держави, військові представники всіх сторін фактично узгодили підходи до моніторингу припинення вогню за умови наявності політичної волі.

У військовому напрямку всі три сторони були конструктивні. З того, що я почув, військові, в принципі, розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони там майже про все домовились