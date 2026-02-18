$43.260.09
Ексклюзив
10:59
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:47 • 1128 перегляди
Зеленський заявив про прогрес у військовій частині переговорів щодо моніторингу припинення вогню
10:05 • 8418 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 11616 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 11268 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 13656 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 22817 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 37850 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 37818 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 37890 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
Зеленський заявив про прогрес у військовій частині переговорів щодо моніторингу припинення вогню

Київ • УНН

 • 1130 перегляди

Президент України повідомив про значний прогрес у військовому напрямку переговорів щодо припинення війни. Військові узгодили підходи до моніторингу припинення вогню за умови політичної волі.

Зеленський заявив про прогрес у військовій частині переговорів щодо моніторингу припинення вогню

У військовому напрямку переговорів щодо моніторингу припинення війни сторони досягли суттєвого прогресу та продемонстрували конструктивну позицію. Про це сказав Президент України журналістам після доповіді української переговорної групи, передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, військові представники всіх сторін фактично узгодили підходи до моніторингу припинення вогню за умови наявності політичної волі.

У військовому напрямку всі три сторони були конструктивні. З того, що я почув, військові, в принципі, розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони там майже про все домовились

– зазначив Зеленський.

Він наголосив, що до процесу моніторингу буде залучена американська сторона, що є важливим сигналом.

Моніторинг буде точно за участю американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал

– додав Зеленський.

Президент повідомив, що технічні деталі та механізми контролю режиму припинення вогню будуть представлені після повернення української делегації.

Нагадаємо

Переговори за участю України, США та рф у Женеві завершилися. Робота політичної та військової груп тривала близько двох годин.

Андрій Тимощенков

