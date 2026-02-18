Зеленський заявив про прогрес у військовій частині переговорів щодо моніторингу припинення вогню
Київ • УНН
Президент України повідомив про значний прогрес у військовому напрямку переговорів щодо припинення війни. Військові узгодили підходи до моніторингу припинення вогню за умови політичної волі.
У військовому напрямку переговорів щодо моніторингу припинення війни сторони досягли суттєвого прогресу та продемонстрували конструктивну позицію. Про це сказав Президент України журналістам після доповіді української переговорної групи, передає УНН.
Деталі
За словами Глави держави, військові представники всіх сторін фактично узгодили підходи до моніторингу припинення вогню за умови наявності політичної волі.
У військовому напрямку всі три сторони були конструктивні. З того, що я почув, військові, в принципі, розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони там майже про все домовились
Він наголосив, що до процесу моніторингу буде залучена американська сторона, що є важливим сигналом.
Моніторинг буде точно за участю американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал
Президент повідомив, що технічні деталі та механізми контролю режиму припинення вогню будуть представлені після повернення української делегації.
Нагадаємо
Переговори за участю України, США та рф у Женеві завершилися. Робота політичної та військової груп тривала близько двох годин.