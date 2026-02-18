$43.260.09
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 4454 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 6798 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 10904 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 20891 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 36487 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 36837 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 37244 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 32869 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 27197 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві

Київ • УНН

 • 1792 перегляди

Переговори за участю України, США та рф у Женеві завершилися. Робота політичної та військової груп тривала близько двох годин.

Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві

Українська сторона підтвердила завершення переговорів за участю України, США та рф у Женеві. Про це журналістам повідомила речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова, який очолює українську переговорну делегацію, Діана Давітян, пише УНН.

Деталі

Роботу завершено як у межах політичної, так і військової груп, повідомила речниця.

Сьогоднішній раунд тривав орієнтовно дві години, додала вона.

Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ18.02.26, 11:58 • 808 переглядiв

Доповнення

Третій раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф організували у Женеві 17-18 лютого після двох раундів в Абу-Дабі.

Напередодні у Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. 

Сьогодні, 18 лютого, мали продовжити роботу політична та військова групи. І робота мала йти над уточненням параметрів і механіки обговорюваних напередодні рішень.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з українськими перемовниками перед другим днем переговорів у Женеві. Він зазначив, що росія намагається затягнути переговори, і поставив завдання зробити їх результативними.

Лілія Подоляк

