Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
Київ • УНН
Переговори за участю України, США та рф у Женеві завершилися. Робота політичної та військової груп тривала близько двох годин.
Українська сторона підтвердила завершення переговорів за участю України, США та рф у Женеві. Про це журналістам повідомила речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова, який очолює українську переговорну делегацію, Діана Давітян, пише УНН.
Деталі
Роботу завершено як у межах політичної, так і військової груп, повідомила речниця.
Сьогоднішній раунд тривав орієнтовно дві години, додала вона.
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ18.02.26, 11:58 • 808 переглядiв
Доповнення
Третій раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф організували у Женеві 17-18 лютого після двох раундів в Абу-Дабі.
Напередодні у Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.
Сьогодні, 18 лютого, мали продовжити роботу політична та військова групи. І робота мала йти над уточненням параметрів і механіки обговорюваних напередодні рішень.
Президент Володимир Зеленський провів нараду з українськими перемовниками перед другим днем переговорів у Женеві. Він зазначив, що росія намагається затягнути переговори, і поставив завдання зробити їх результативними.