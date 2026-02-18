Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини

Президент Володимир Зеленський перед початком другого дня мирних переговорів за участю України, США та рф у Женеві мав нараду з українськими перемовниками, і вказав, що за підсумками зустрічей напередодні "можемо констатувати, що росія намагається затягнути перемовини", і що він дав завдання українській делегації "зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними", пише УНН.

Перед початком сьогоднішньої роботи делегацій у Женеві провів нараду з українською командою - повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що "вчора були різні формати зустрічей: як двосторонні – між Україною та Америкою, так і формати багатосторонні".

"Зокрема, були перемовини між українськими, американськими й російськими представниками у двох напрямах, а саме – щодо військових та військово-політичних питань", - вказав Глава держави.

Також українська делегація разом з американською командою, з його слів, зустрілась із європейськими представниками – Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. "Участь Європи в процесі вважаємо критично необхідною для подальшої успішної реалізації цілком можливих домовленостей: Україна не сумнівається, що партнери мають змогу забезпечити конструктивність процесу перемовин, а отже, і достойний результат", - повідомив Президент.

Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах із наявними представниками росії - наголосив Зеленський.

Президент додав:

Поставив чітке завдання для української делегації – зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними та додавали шансів для мирних рішень

"Серед іншого сьогодні має бути обговорений гуманітарний напрям, а саме – кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних", - повідомив Зеленський.

Він висловив вдячність українським представникам "за командну роботу та реалізацію наданих делегації директив".

"Україні потрібні гарантована безпека та надійний, тривалий мир. Саме заради цього працюємо. Слава Україні!" - підкреслив Президент.

