Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 2782 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 7534 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 19009 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 35100 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 35875 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 36632 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 32501 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 27040 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 30509 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Президент Зеленський провів нараду з українськими перемовниками перед другим днем переговорів у Женеві. Він зазначив, що росія намагається затягнути переговори, і поставив завдання зробити їх результативними.

Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини

Президент Володимир Зеленський перед початком другого дня мирних переговорів за участю України, США та рф у Женеві мав нараду з українськими перемовниками, і вказав, що за підсумками зустрічей напередодні "можемо констатувати, що росія намагається затягнути перемовини", і що він дав завдання українській делегації "зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними", пише УНН.

Перед початком сьогоднішньої роботи делегацій у Женеві провів нараду з українською командою

- повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що "вчора були різні формати зустрічей: як двосторонні – між Україною та Америкою, так і формати багатосторонні".

"Зокрема, були перемовини між українськими, американськими й російськими представниками у двох напрямах, а саме – щодо військових та військово-політичних питань", - вказав Глава держави.

Також українська делегація разом з американською командою, з його слів, зустрілась із європейськими представниками – Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. "Участь Європи в процесі вважаємо критично необхідною для подальшої успішної реалізації цілком можливих домовленостей: Україна не сумнівається, що партнери мають змогу забезпечити конструктивність процесу перемовин, а отже, і достойний результат", - повідомив Президент.

Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах із наявними представниками росії

- наголосив Зеленський.

Президент додав:

Поставив чітке завдання для української делегації – зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними та додавали шансів для мирних рішень

"Серед іншого сьогодні має бути обговорений гуманітарний напрям, а саме – кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних", - повідомив Зеленський.

Він висловив вдячність українським представникам "за командну роботу та реалізацію наданих делегації директив".

"Україні потрібні гарантована безпека та надійний, тривалий мир. Саме заради цього працюємо. Слава Україні!" - підкреслив Президент.

