Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
Київ • УНН
Президент Зеленський провів нараду з українськими перемовниками перед другим днем переговорів у Женеві. Він зазначив, що росія намагається затягнути переговори, і поставив завдання зробити їх результативними.
Президент Володимир Зеленський перед початком другого дня мирних переговорів за участю України, США та рф у Женеві мав нараду з українськими перемовниками, і вказав, що за підсумками зустрічей напередодні "можемо констатувати, що росія намагається затягнути перемовини", і що він дав завдання українській делегації "зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними", пише УНН.
Перед початком сьогоднішньої роботи делегацій у Женеві провів нараду з українською командою
Президент зазначив, що "вчора були різні формати зустрічей: як двосторонні – між Україною та Америкою, так і формати багатосторонні".
"Зокрема, були перемовини між українськими, американськими й російськими представниками у двох напрямах, а саме – щодо військових та військово-політичних питань", - вказав Глава держави.
Також українська делегація разом з американською командою, з його слів, зустрілась із європейськими представниками – Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. "Участь Європи в процесі вважаємо критично необхідною для подальшої успішної реалізації цілком можливих домовленостей: Україна не сумнівається, що партнери мають змогу забезпечити конструктивність процесу перемовин, а отже, і достойний результат", - повідомив Президент.
Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах із наявними представниками росії
Президент додав:
Поставив чітке завдання для української делегації – зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними та додавали шансів для мирних рішень
"Серед іншого сьогодні має бути обговорений гуманітарний напрям, а саме – кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних", - повідомив Зеленський.
Він висловив вдячність українським представникам "за командну роботу та реалізацію наданих делегації директив".
"Україні потрібні гарантована безпека та надійний, тривалий мир. Саме заради цього працюємо. Слава Україні!" - підкреслив Президент.
