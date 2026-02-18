$43.260.09
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент Зеленский провел совещание с украинскими переговорщиками перед вторым днем переговоров в Женеве. Он отметил, что Россия пытается затянуть переговоры, и поставил задачу сделать их результативными.

Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры

Президент Владимир Зеленский перед началом второго дня мирных переговоров с участием Украины, США и РФ в Женеве провел совещание с украинскими переговорщиками и указал, что по итогам встреч накануне "можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры", и что он дал задание украинской делегации "сделать все, чтобы переговоры все же были результативными", пишет УНН.

Перед началом сегодняшней работы делегаций в Женеве провел совещание с украинской командой

- сообщил Зеленский.

Президент отметил, что "вчера были разные форматы встреч: как двусторонние – между Украиной и Америкой, так и форматы многосторонние".

"В частности, были переговоры между украинскими, американскими и российскими представителями по двум направлениям, а именно – по военным и военно-политическим вопросам", - указал Глава государства.

Также украинская делегация вместе с американской командой, по его словам, встретилась с европейскими представителями – Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии. "Участие Европы в процессе считаем критически необходимым для дальнейшей успешной реализации вполне возможных договоренностей: Украина не сомневается, что партнеры имеют возможность обеспечить конструктивность процесса переговоров, а значит, и достойный результат", - сообщил Президент.

Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые могли бы уже выйти на финальный этап. Благодарю американскую сторону за внимание к деталям и терпение в разговорах с имеющимися представителями России

- подчеркнул Зеленский.

Президент добавил:

Поставил четкую задачу для украинской делегации – сделать все, чтобы переговоры все же были результативными и добавляли шансов для мирных решений

"Среди прочего сегодня должно быть обсуждено гуманитарное направление, а именно – шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских", - сообщил Зеленский.

Он выразил благодарность украинским представителям "за командную работу и реализацию предоставленных делегации директив".

"Украине нужны гарантированная безопасность и надежный, длительный мир. Именно ради этого работаем. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.

В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров18.02.26, 10:42

Юлия Шрамко

