В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
Киев • УНН
В Женеве начался второй день трехсторонних переговоров. Консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков для уточнения параметров решений.
В Женеве начался второй день мирных переговоров с участием Украины, США и рф, идет работа над уточнением параметров и механики обсуждавшихся накануне решений, сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram, пишет УНН.
В Женеве начали второй день трехсторонних переговоров. Консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков. Работаем над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера. Настроены на предметную работу
По его словам, об итогах проинформируют дополнительно.
Дополнение
Трехсторонние мирные переговоры с участием Украины, США и рф были запланированы в Женеве 17-18 февраля.
Накануне в Женеве завершили первый день трехсторонних переговоров. После общей части продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. Сегодня, 18 февраля, должны были продолжить работу политическая и военная группы.
