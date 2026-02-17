Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу

В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу. Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров и добавил, что по результатам первого дня переговоров будет доклад Президенту, передает УНН.

После общей части продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. На сегодня и политический, и военный блоки завершили работу