18:24 • 130 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
14:26 • 8840 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 16006 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 18385 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 19484 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 20867 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 25427 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 34801 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 45992 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 54309 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
публикации
Эксклюзивы
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 26734 просмотра
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб17 февраля, 11:03 • 13539 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 13561 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 17081 просмотра
Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП12:50 • 10968 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 26731 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 42684 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 51777 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 72445 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 76447 просмотра
Герман Галущенко
Рустем Умеров
Музыкант
Блогеры
Андрей Сибига
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Женева
Великобритания
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17:21 • 1188 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 17078 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 13558 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 26238 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 23888 просмотра
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу

Киев • УНН

 • 138 просмотра

В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров. Политическая и военная группы продолжат работу завтра утром.

Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу

В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу. Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров и добавил, что по результатам первого дня переговоров будет доклад Президенту, передает УНН.

После общей части продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. На сегодня и политический, и военный блоки завершили работу 

- сообщил Умеров.

Он поблагодарил американских партнеров "за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе". 

О результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад Президенту Украины. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу 

- резюмировал глава украинской делегации.

Как сообщал УНН, трехсторонние переговоры завершились в Женеве, украинская делегация покинула место переговоров.

Переговоры длились 6 часов.

РосСМИ сообщают, что заявлений от главы делегации по итогам первого дня трехсторонних переговоров по Украине в Женеве не будет.

Со ссылкой на "западный источник" ТАСС сообщает, что на переговорах в Женеве обсуждались большие темы и большие компромиссы.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Дипломатка
Рустем Умеров
Женева
Украина