Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Киев • УНН
В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров. Политическая и военная группы продолжат работу завтра утром.
В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу. Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров и добавил, что по результатам первого дня переговоров будет доклад Президенту, передает УНН.
После общей части продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. На сегодня и политический, и военный блоки завершили работу
Он поблагодарил американских партнеров "за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе".
О результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад Президенту Украины. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу
Напомним
Как сообщал УНН, трехсторонние переговоры завершились в Женеве, украинская делегация покинула место переговоров.
Переговоры длились 6 часов.
РосСМИ сообщают, что заявлений от главы делегации по итогам первого дня трехсторонних переговоров по Украине в Женеве не будет.
Со ссылкой на "западный источник" ТАСС сообщает, что на переговорах в Женеве обсуждались большие темы и большие компромиссы.