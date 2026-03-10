Атака на Днепр: четверо раненых, повреждены банк и многоэтажка

россияне поздно вечером в понедельник, 9 февраля, атаковали Днепр. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате удара по городу произошел пожар.

Взрывной волной повреждены многоэтажный дом и помещение банка. Предварительно, два человека получили ранения - рассказал Ганжа.

Впоследствии он уточнил, что 29-летняя женщина госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. 60-летнему мужчине медики оказали помощь на месте. Он от госпитализации отказался.

Вскоре начальник ОВА сообщил, что количество раненых в результате атаки на Днепр возросло до четырех.

Среди пострадавших 12-летний мальчик. Медики оказывают ему всю необходимую помощь - указал Ганжа.

Ранее он отметил, что взрывы, которые слышат жители Днепра, – работа нашей ПВО, и призвал до отбоя воздушной тревоги находиться в безопасных местах.

Напомним

В понедельник, 9 марта, российский беспилотник ударил вблизи многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе Харькова. В результате удара известно о восьми пострадавших.

