Атака на Днепр: четверо раненых, повреждены банк и многоэтажка
Киев • УНН
Из-за вражеского удара в Днепре возник пожар, пострадали четыре человека, среди них ребенок. Взрывная волна повредила жилой дом и банковское помещение.
россияне поздно вечером в понедельник, 9 февраля, атаковали Днепр. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара по городу произошел пожар.
Взрывной волной повреждены многоэтажный дом и помещение банка. Предварительно, два человека получили ранения
Впоследствии он уточнил, что 29-летняя женщина госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. 60-летнему мужчине медики оказали помощь на месте. Он от госпитализации отказался.
Вскоре начальник ОВА сообщил, что количество раненых в результате атаки на Днепр возросло до четырех.
Среди пострадавших 12-летний мальчик. Медики оказывают ему всю необходимую помощь
Ранее он отметил, что взрывы, которые слышат жители Днепра, – работа нашей ПВО, и призвал до отбоя воздушной тревоги находиться в безопасных местах.
Напомним
В понедельник, 9 марта, российский беспилотник ударил вблизи многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе Харькова. В результате удара известно о восьми пострадавших.
