Эксклюзив
11:55 • 0 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06 • 8532 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
06:18 • 20001 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 78662 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 74887 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 53601 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 47920 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 40557 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 22008 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массово
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 19254 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
рф может сосредоточить основной удар на Днепр в 2026 году - Филатов

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что весной 2026 года россия может сосредоточить основной удар на Днепре. Захват города может стать главной целью рф, если российские войска дойдут до Днепра, его может постигнуть судьба Мариуполя.

рф может сосредоточить основной удар на Днепр в 2026 году - Филатов

российская федерация может сосредоточить основной удар на Днепре во время активизации войск весной 2026 года - захват города может стать главной целью россиян. Об этом в интервью французскому изданию Le Monde заявил городской голова Днепра Борис Филатов, сообщает УНН.

Детали

Город расположен на "перекрестке трех фронтов", отметил Филатов. Учитывая темпы продвижения, российская армия еще далека от Днепра, но все в городе и Украине понимают, насколько этот стратегически важный промышленный город является привлекательной целью для москвы.

Филатов добавил, что российский диктатор владимир путин ненавидит, в частности, и Днепр за то, что в 2014 году регион не согласился стать частью "русского мира" и выступил в защиту Украины. Городской голова отметил: если россияне дойдут до Днепра, то город может ждать судьба Мариуполя в 2022 году - осада, обстрелы, разрушения, а впоследствии - оккупация.

В то же время городской голова отметил: Днепр для Украины является не менее важным городом, чем Киев, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье.

Напомним

Городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что 28 февраля российский "шахед" упал в 10 метрах от его частного дома. Он также напомнил, что именно приходится переживать бойцам Сил обороны, которые защищают землю и небо Украины.

Евгений Устименко

