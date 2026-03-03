рф может сосредоточить основной удар на Днепр в 2026 году - Филатов

российская федерация может сосредоточить основной удар на Днепре во время активизации войск весной 2026 года - захват города может стать главной целью россиян. Об этом в интервью французскому изданию Le Monde заявил городской голова Днепра Борис Филатов, сообщает УНН.

Детали

Город расположен на "перекрестке трех фронтов", отметил Филатов. Учитывая темпы продвижения, российская армия еще далека от Днепра, но все в городе и Украине понимают, насколько этот стратегически важный промышленный город является привлекательной целью для москвы.

Филатов добавил, что российский диктатор владимир путин ненавидит, в частности, и Днепр за то, что в 2014 году регион не согласился стать частью "русского мира" и выступил в защиту Украины. Городской голова отметил: если россияне дойдут до Днепра, то город может ждать судьба Мариуполя в 2022 году - осада, обстрелы, разрушения, а впоследствии - оккупация.

В то же время городской голова отметил: Днепр для Украины является не менее важным городом, чем Киев, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье.

Напомним

Городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что 28 февраля российский "шахед" упал в 10 метрах от его частного дома. Он также напомнил, что именно приходится переживать бойцам Сил обороны, которые защищают землю и небо Украины.