Атака рф на Дніпро 28 лютого - БПЛА впав в 10 метрах від будинку Філатова

російський БПЛА "шахед" впав в 10 метрах від приватного будинку мера Дніпра Бориса Філатова. Про це сам Філатов повідомив у Telegram, передає УНН.

По-перше. Збитий "шахед" впав у 10 метрах від мого приватного будинку. Не в 100, не в 500, не десь там на обрії. В 10-ти. Ситуацію тут врятувала звичайна товста підпірна стінка. По-друге. Я в жодному разі не натякаю, що це був якийсь замах чи щось таке. Ані геройствую, ані вихваляюсь, ані шлю прокльони. Під час повномасштабної війни у прифронтовому Дніпрі кожен може опинитися на моєму місці

Він висловив подяку всім Силам оборони України, що тримають російську навалу.

Можна скільки завгодно жалітися, сидячи в тилу, мовляв, нам на голови падають "шахеди" та ракети. Але це неможливо порівняти з тим, що доводиться переживати хлопцям та дівчатам, котрі захищають наші землю та небо