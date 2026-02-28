$43.210.00
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
07:12 • 10908 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 19667 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 33800 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 36470 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 44654 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 42659 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 42256 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 57086 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 47531 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
Атака рф на Дніпро 28 лютого - БПЛА впав в 10 метрах від будинку Філатова

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Міський голова Дніпра нагадав, що саме доводиться переживати бійцям Сил оборони, які захищають землю і небо України.

Атака рф на Дніпро 28 лютого - БПЛА впав в 10 метрах від будинку Філатова

російський БПЛА "шахед" впав в 10 метрах від приватного будинку мера Дніпра Бориса Філатова. Про це сам Філатов повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

По-перше. Збитий "шахед" впав у 10 метрах від мого приватного будинку. Не в 100, не в 500, не десь там на обрії. В 10-ти. Ситуацію тут врятувала звичайна товста підпірна стінка. По-друге. Я в жодному разі не натякаю, що це був якийсь замах чи щось таке. Ані геройствую, ані вихваляюсь, ані шлю прокльони. Під час повномасштабної війни у прифронтовому Дніпрі кожен може опинитися на моєму місці

- написав Філатов.

Він висловив подяку всім Силам оборони України, що тримають російську навалу.

Можна скільки завгодно жалітися, сидячи в тилу, мовляв, нам на голови падають "шахеди" та ракети. Але це неможливо порівняти з тим, що доводиться переживати хлопцям та дівчатам, котрі захищають наші землю та небо

- додав Філатов.

Нагадаємо

У ніч на 29 лютого російські окупанти атакували Дніпро і область, поранення отримав чоловік.

Павло Башинський

