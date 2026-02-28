Атака рф на Дніпро та область 28 лютого - є поранений і руйнування

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 29 лютого російські окупанти атакували Дніпро і область, поранення отримав чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Деталі

Окупанти понад 10 разів атакували три райони області безпілотниками. У Дніпрі понівечені транспортна інфраструктура і багатоповерхівки. Поранений чоловік.

Водночас під ударом були Нікополь, Червоногригорівська і Покровська громади. Горіла автівка, пошкоджений приватний будинок.

Також росіяни атакували Межівську та Васильківську громади у Синельниківському районі. Зачепило лінію електропередач.

Нагадаємо

За офіційними даними Генерального штабу Збройних Сил України, сумарні втрати живої сили противника з початку повномасштабного вторгнення перевищили позначку в 1 265 900 людей.