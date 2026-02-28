Атака рф на Дніпро та область 28 лютого - є поранений і руйнування

$43.210.03
51.020.06
ukenru
27 лютого, 19:28 • 11843 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 24977 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 29646 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 39380 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 39210 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 40275 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 55104 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 46755 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 40240 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 34170 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.9м/с
86%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський: "Я запрошу путіна до Києва, але навіщо? Я готовий зустрітися на нейтральній території, але не в рф і не в білорусі"27 лютого, 20:28 • 4230 перегляди
Білий дім скликав термінову нараду через використання військових лазерів на кордоні з Мексикою27 лютого, 20:41 • 7774 перегляди
Швеція підтвердила, що дрон, який наблизився до французького авіаносця, був російським27 лютого, 20:44 • 5766 перегляди
Рух "Талібан" оголосив про готовність до діалогу після масованих авіаударів Пакистану по Кабулу та Кандагару27 лютого, 21:30 • 8328 перегляди
США розпочали процес конфіскації танкера Skipper та майже 2 млн барелів венесуельської нафти00:55 • 4882 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 12558 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 17887 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 18158 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 22739 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 24451 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Угорщина
Китай
Реклама
УНН Lite
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 10229 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 10913 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 11632 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 27713 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 25373 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
M113
Серіали

Атака рф на Дніпро та область 28 лютого - є поранений і руйнування

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Вночі 29 лютого російські окупанти атакували Дніпро та область безпілотниками, поранено чоловіка. Пошкоджено транспортну інфраструктуру, багатоповерхівки, приватний будинок та лінію електропередач.

Атака рф на Дніпро та область 28 лютого - є поранений і руйнування
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 29 лютого російські окупанти атакували Дніпро і область, поранення отримав чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Деталі

Окупанти понад 10 разів атакували три райони області безпілотниками. У Дніпрі понівечені транспортна інфраструктура і багатоповерхівки. Поранений чоловік.

Водночас під ударом були Нікополь, Червоногригорівська і Покровська громади. Горіла автівка, пошкоджений приватний будинок.

Також росіяни атакували Межівську та Васильківську громади у Синельниківському районі. Зачепило лінію електропередач.

Нагадаємо

За офіційними даними Генерального штабу Збройних Сил України, сумарні втрати живої сили противника з початку повномасштабного вторгнення перевищили позначку в 1 265 900 людей.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Село
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Дніпро (місто)
Збройні сили України