Атака рф на Дніпро та область 28 лютого - є поранений і руйнування
Київ • УНН
Вночі 29 лютого російські окупанти атакували Дніпро та область безпілотниками, поранено чоловіка. Пошкоджено транспортну інфраструктуру, багатоповерхівки, приватний будинок та лінію електропередач.
У ніч на 29 лютого російські окупанти атакували Дніпро і область, поранення отримав чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Деталі
Окупанти понад 10 разів атакували три райони області безпілотниками. У Дніпрі понівечені транспортна інфраструктура і багатоповерхівки. Поранений чоловік.
Водночас під ударом були Нікополь, Червоногригорівська і Покровська громади. Горіла автівка, пошкоджений приватний будинок.
Також росіяни атакували Межівську та Васильківську громади у Синельниківському районі. Зачепило лінію електропередач.
Нагадаємо
За офіційними даними Генерального штабу Збройних Сил України, сумарні втрати живої сили противника з початку повномасштабного вторгнення перевищили позначку в 1 265 900 людей.