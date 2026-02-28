Сили оборони "відмінусували" протягом доби ще 770 росіян на фронті

За офіційними даними Генерального штабу Збройних Сил України, сумарні втрати живої сили противника з початку повномасштабного вторгнення перевищили позначку в 1 265 900 осіб. Лише за останню добу Сили оборони ліквідували ще близько 770 російських загарбників на різних ділянках фронту. По це пише УНН.

Деталі

Особливо результативною минула доба виявилася у сфері боротьби з повітряними цілями: підрозділи ППО та РЕБ приземлили 1616 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Значних втрат окупанти зазнали і в логістичному секторі – українські військові вивели з ладу 149 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Крім того, артилерійські підрозділи ЗСУ успішно вразили 32 ворожі системи, що суттєво послаблює вогневий потенціал російських військ на передовій.

За добу ворог також втратив один танк та 5 бойових броньованих машин. Список знищеного озброєння доповнили дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), що стали цілями для точних ударів ЗСУ.

У Генштабі наголошують, що всі дані є орієнтовними та постійно уточнюються, оскільки підрахунок втрат у зонах ведення активних бойових дій залишається складним процесом.

