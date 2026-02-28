Сили оборони "відмінусували" протягом доби ще 770 росіян на фронті

$43.210.03
27 лютого, 19:28 • 11395 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 24044 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 28982 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 38738 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 38700 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 40051 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 54816 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 46638 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 40123 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 34085 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Кількість жертв аварії трамвая в Мілані зросла: водій каже, що йому стало поганоPhoto27 лютого, 19:50 • 5256 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 11831 перегляди
Білий дім скликав термінову нараду через використання військових лазерів на кордоні з Мексикою27 лютого, 20:41 • 6870 перегляди
Швеція підтвердила, що дрон, який наблизився до французького авіаносця, був російським27 лютого, 20:44 • 4970 перегляди
Рух "Талібан" оголосив про готовність до діалогу після масованих авіаударів Пакистану по Кабулу та Кандагару27 лютого, 21:30 • 7462 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 11958 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 17459 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 17823 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 22410 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 24141 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Угорщина
Китай
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 10001 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 10723 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 11427 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 27602 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 25223 перегляди
Сили оборони "відмінусували" протягом доби ще 770 росіян на фронті

Київ • УНН

 • 66 перегляди

За добу ЗСУ ліквідували 770 окупантів. Загальні втрати ворога з початку вторгнення склали 1 265 900 осіб.

Сили оборони "відмінусували" протягом доби ще 770 росіян на фронті

За офіційними даними Генерального штабу Збройних Сил України, сумарні втрати живої сили противника з початку повномасштабного вторгнення перевищили позначку в 1 265 900 осіб. Лише за останню добу Сили оборони ліквідували ще близько 770 російських загарбників на різних ділянках фронту. По це пише УНН.

Деталі

Особливо результативною минула доба виявилася у сфері боротьби з повітряними цілями: підрозділи ППО та РЕБ приземлили 1616 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Значних втрат окупанти зазнали і в логістичному секторі – українські військові вивели з ладу 149 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Крім того, артилерійські підрозділи ЗСУ успішно вразили 32 ворожі системи, що суттєво послаблює вогневий потенціал російських військ на передовій.

За добу ворог також втратив один танк та 5 бойових броньованих машин. Список знищеного озброєння доповнили дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), що стали цілями для точних ударів ЗСУ.

У Генштабі наголошують, що всі дані є орієнтовними та постійно уточнюються, оскільки підрахунок втрат у зонах ведення активних бойових дій залишається складним процесом. 

російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофи27.02.26, 21:28 • 11396 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні